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В Палате представителей обсудят введение биометрических документов

12 октября 2022 07:32
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Новости Беларуси. Местное управление, введение биометрических документов и государственная статистика. Эти вопросы обсудят 12 октября в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Палате представителей обсудят введение биометрических документов-1

В рамках очередного заседания в одном чтении рассмотрят и проекты законов, касающиеся порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Речь и об их перечислении в доход бюджетов государств-членов Евразийского экономического союза. Кроме того, на повестке дня и почтовые платежные услуги.  

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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