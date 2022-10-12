В Палате представителей обсудят введение биометрических документов

Новости Беларуси. Местное управление, введение биометрических документов и государственная статистика. Эти вопросы обсудят 12 октября в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках очередного заседания в одном чтении рассмотрят и проекты законов, касающиеся порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Речь и об их перечислении в доход бюджетов государств-членов Евразийского экономического союза. Кроме того, на повестке дня и почтовые платежные услуги.