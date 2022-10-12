В Бресте установили передовую технологию для лечения заболеваний кожи

Новости Беларуси. Передовая мировая технология для лечения заболеваний кожи теперь доступна для пациентов Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кожно-венерологическом диспансере установили лазерную платформу, которая выполняет сразу несколько функций по борьбе с дерматологическими проблемами. Раньше пациентам приходилось обращаться в столичные или частные медцентры.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Оборудования такого уровня в государственных медицинских учреждениях Брестской области раньше не было. За помощью пациенты обращались в столицу. Теперь проблемы с кожей можно сразу решить на месте под присмотром своего врача.

Аппарат израильского производителя считается самым передовым в мире. Под воздействием лучей разной интенсивности он проникает в проблемные слои кожи и влияет на их вид. Незаменимая технология в дерматологии. В своем функционале аппарат практически неограничен, ведь включает различные программы. Расширенные сосуды, пигментация, стадия постакне, возвращение упругости кожи вплоть до фотоомоложения. Это все под силу.

Ольга Курышко, врач-косметолог Брестского областного кожно-венерологического диспансера:

Благодаря тому, что мы можем самостоятельно выставлять параметры воздействия светового луча, мы воздействуем на ту структуру, которую нам необходимо. Показанием является нарушение пигментации, мелазма. Распространенная процедура – фотоомоложение. Лечебный сеанс может занимать до часа. Пациент во время процедуры ощущает лишь легкое потепление или покалывание. Для работы с новым оборудованием персонал прошел обучение. Лечение в руках опытных врачей-дерматологов. Лазерные технологии применяются в комплексе и позволяют вернуть прежнее качество кожи до заболевания.