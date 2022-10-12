Прямой эфир

В Бресте установили передовую технологию для лечения заболеваний кожи

12 октября 2022 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Передовая мировая технология для лечения заболеваний кожи теперь доступна для пациентов Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кожно-венерологическом диспансере установили лазерную платформу, которая выполняет сразу несколько функций по борьбе с дерматологическими проблемами. Раньше пациентам приходилось обращаться в столичные или частные медцентры.  

В Бресте установили передовую технологию для лечения заболеваний кожи-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Оборудования такого уровня в государственных медицинских учреждениях Брестской области раньше не было. За помощью пациенты обращались в столицу. Теперь проблемы с кожей можно сразу решить на месте под присмотром своего врача.  

В Бресте установили передовую технологию для лечения заболеваний кожи-4

Аппарат израильского производителя считается самым передовым в мире. Под воздействием лучей разной интенсивности он проникает в проблемные слои кожи и влияет на их вид. Незаменимая технология в дерматологии. В своем функционале аппарат практически неограничен, ведь включает различные программы. Расширенные сосуды, пигментация, стадия постакне, возвращение упругости кожи вплоть до фотоомоложения. Это все под силу.  

В Бресте установили передовую технологию для лечения заболеваний кожи-7

Ольга Курышко, врач-косметолог Брестского областного кожно-венерологического диспансера:  
Благодаря тому, что мы можем самостоятельно выставлять параметры воздействия светового луча, мы воздействуем на ту структуру, которую нам необходимо. Показанием является нарушение пигментации, мелазма. Распространенная процедура – фотоомоложение.  

Лечебный сеанс может занимать до часа. Пациент во время процедуры ощущает лишь легкое потепление или покалывание. Для работы с новым оборудованием персонал прошел обучение. Лечение в руках опытных врачей-дерматологов. Лазерные технологии применяются в комплексе и позволяют вернуть прежнее качество кожи до заболевания.  

В Бресте установили передовую технологию для лечения заболеваний кожи-10

Дарья Шеметюк, жительница Бреста:  
И много читала отзывов, и хотела попробовать. Обратилась, так как есть проблемы высыпаний и постакне. И хотела решить проблему постакне, подкорректировать рельеф лица, тон лица.  

Если взять структуру кожных заболеваний, с которыми пациенты обращаются в диспансер, то около 75 % – это хронические дерматозы различной природы. В таком случае нельзя обойтись без медикаментозного лечения.  

Кристина Протосовицкая:  
Из года в год Брестский областной кожно-венерологический диспансер улучшает свою материально-техническую базу. В прошлом году за счет бюджетных средств значительно усилили лаборатории. А в этом уже за счет внебюджетных – расширили лечебный потенциал.  

# Медицинское оборудование # общество # Ольга Курышко # Дарья Шеметюк # Кристина Пртосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юрий Назаренко: ряд лиц призывает к фактическому осуществлению подрывной деятельности против Беларуси
12 октября 2022 07:17

Юрий Назаренко: ряд лиц призывает к фактическому осуществлению подрывной деятельности против Беларуси

«Для домашнего ухода достаточно 4-х средств». Какую сумму белоруски готовы тратить на косметические процедуры?
11 октября 2022 20:36

«Для домашнего ухода достаточно 4-х средств». Какую сумму белоруски готовы тратить на косметические процедуры?

«Кукуруза хорошая у нас». В Беларуси завершается уборочная. Что происходит на полях?
11 октября 2022 20:08

«Кукуруза хорошая у нас». В Беларуси завершается уборочная. Что происходит на полях?