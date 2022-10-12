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Юрий Назаренко: ряд лиц призывает к фактическому осуществлению подрывной деятельности против Беларуси

12 октября 2022 07:17
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Новости Беларуси. Военно-политическая обстановка в Беларуси и вокруг страны под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве внутренних дел нашей страны приняли решение о проведении тактико-специального учения.  

Юрий Назаренко: ряд лиц призывает к фактическому осуществлению подрывной деятельности против Беларуси-1

В рамках беспрецедентного геополитического давления ряд деструктивно настроенных лиц призывают к террористическим действиям против нашего государства. В соседних западных странах дислоцируются десятки тысяч военнослужащих, ударными темпами развивается военная инфраструктура. При этом наша позиция остается прежней: нужно садиться за стол переговоров. Минская площадка всегда открыта.  

Юрий Назаренко: ряд лиц призывает к фактическому осуществлению подрывной деятельности против Беларуси-4

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:  
Военно-политическая обстановка вблизи границ Республики Беларусь остается сложной. В рамках ситуации беспрецедентного политического противоборства ряд лиц, деструктивно настроенных в отношении нашего государства и находящихся за пределами страны, призывает к фактическому осуществлению подрывной деятельности, вплоть до совершения актов терроризма. В том числе в рамках так называемого плана «Перамога». Осуществляется подготовка вооруженных формирований, задачи которых несут прямую угрозу национальной безопасности нашей республики.  

Юрий Назаренко: ряд лиц призывает к фактическому осуществлению подрывной деятельности против Беларуси-7

Отрабатывается комплекс мероприятий по поиску и уничтожению возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. Ключевая цель – обеспечение безопасности граждан.  

# Национальная безопасность # общество # Юрий Назаренко # Фотофакт

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