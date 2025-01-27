В Палате представителей обсудили укрепление контактов с Колумбией
Сегодня у международных наблюдателей есть возможность не только работать на главном политическом событии страны, но и закладывать фундамент для дальнейшего взаимодействия в различных сферах. В Палате представителей обсудили укрепление контактов с Колумбией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие межпарламентского сотрудничества со странами дальней дуги – одно из приоритетных направлений внешней политики Беларуси. Конгресс Колумбии – серьезная политическая сила этой страны, поэтому белорусские депутаты стремятся использовать возможности коллег. Прежде всего для расширения политических контактов и развития торгово-экономических отношений.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас созданы группы дружбы в парламенте Колумбии и в парламенте Беларуси. Уже состоялись по видеосвязи заседания этих групп дружбы, совместные заседания. Мы договорились о дальнейшей работе, о проведении диалоговой площадки, по обсуждению всех вопросов, в которых заинтересованы как Колумбия, так и Республика Беларуси.
На встрече обсудили и электоральную кампанию. В основной день голосования представитель Конгресса Колумбии Давид Алехандро Торо Рамирес принял участие в наблюдении за выборами Президента и посетил более десяти участков. Он отметил, первое, что впечатлило – хорошая организация избирательного процесса.
Давид Алехандро Торо Рамирес, председатель Второй комиссии по иностранным делам, внешней торговле, обороне и национальной безопасности Палаты представителей Конгресса Колумбии:
Хотел бы отметить, конечно же, очень спокойное состояние самого процесса. Я наблюдал за тем, как это все происходило. И вот это, в свою очередь, тоже такой месседж международному сообществу, что выборы прошли в спокойных условиях. И люди имели возможность отдать свой голос.
По итогам встречи парламентарии Беларуси и Колумбии договорились о конкретных шагах по укреплению сотрудничества. Одно из важных направлений – сформировать повестку отношений. В нее войдут вопросы, которые одинаково интересны для обеих стран.