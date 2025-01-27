Сегодня у международных наблюдателей есть возможность не только работать на главном политическом событии страны, но и закладывать фундамент для дальнейшего взаимодействия в различных сферах. В Палате представителей обсудили укрепление контактов с Колумбией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие межпарламентского сотрудничества со странами дальней дуги – одно из приоритетных направлений внешней политики Беларуси. Конгресс Колумбии – серьезная политическая сила этой страны, поэтому белорусские депутаты стремятся использовать возможности коллег. Прежде всего для расширения политических контактов и развития торгово-экономических отношений.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас созданы группы дружбы в парламенте Колумбии и в парламенте Беларуси. Уже состоялись по видеосвязи заседания этих групп дружбы, совместные заседания. Мы договорились о дальнейшей работе, о проведении диалоговой площадки, по обсуждению всех вопросов, в которых заинтересованы как Колумбия, так и Республика Беларуси. На встрече обсудили и электоральную кампанию. В основной день голосования представитель Конгресса Колумбии Давид Алехандро Торо Рамирес принял участие в наблюдении за выборами Президента и посетил более десяти участков. Он отметил, первое, что впечатлило – хорошая организация избирательного процесса.