В ожидании первой звезды. Католики и протестанты готовятся к встрече Рождества

Новости Беларуси. Торжество милосердия, сострадания и доброты. Рождество встречают с чистой душой и светлыми мыслями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому люди идут в костелы, чтобы исповедаться. А после – в семьях принимаются за подготовку праздничного стола.

24 декабря у католиков последний день строгого поста. В этот день принято готовить постный ужин и собираться в семейном кругу в ожидании появления первой звезды. Которая символизирует ту, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

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К сочельнику верующие готовятся тщательно, украшая собственные дома и костелы. В храмах горят гирлянды, установлены елки, а также главный атрибут праздника – Рождественский вертеп с Девой Марией и святым Иосифом.