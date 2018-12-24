В ожидании первой звезды. Католики и протестанты готовятся к встрече Рождества
Новости Беларуси. Торжество милосердия, сострадания и доброты. Рождество встречают с чистой душой и светлыми мыслями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому люди идут в костелы, чтобы исповедаться. А после – в семьях принимаются за подготовку праздничного стола.
24 декабря у католиков последний день строгого поста. В этот день принято готовить постный ужин и собираться в семейном кругу в ожидании появления первой звезды. Которая символизирует ту, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.
Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»
К сочельнику верующие готовятся тщательно, украшая собственные дома и костелы. В храмах горят гирлянды, установлены елки, а также главный атрибут праздника – Рождественский вертеп с Девой Марией и святым Иосифом.
Анна Климович:
Рождество в нашей семье – это очень важный праздник. Мы всегда собираемся всех семьей, съезжаемся со всех городов к родителям и празднуем всей семьей.
Ксёндз Андрей Богданович, викарий прихода Воздвижения Святого Креста:
Вігілія Божага Нараджэння – самы пачатак свята, і распачынаюць кожнае вялікае свята ў касцёле з таго, што яшчэ ўвечары мы ўваходзім да гэтага. Самаму святу папярэднічае 4 тыдні перыяда Адвэнту, так званага посту, радаснага чакання. Сама назва вядзе нас да таго, што радаснае чаканне. Таму шукаем, як падысці з радасцю да гэтага моманту.
Рождественские мессы начнутся поздно вечером. Обязательным ритуалом станет внесение через весь храм фигурки младенца Иисуса и возложение его в ясли. Это будет знак начала празднования Рождества Христова.