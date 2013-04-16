Белорусские полярники вернулись на родину после полугодовой экспедиции на Антарктиду

Новости Беларуси. Белорусские полярники вернулись из Антарктики домой. Они прилетели 16 апреля в Минск авиарейсом из Абу-Даби. Участников пятой белорусской экспедиции встречали в Национальном аэропорту.

Почти полгода наши специалисты работали на материке, изучали атмосферу и водную экосистему. В этот раз, к примеру, они взяли образцы грунта со дна антарктического озера. Ученые рассчитывают обнаружить уникальные микроорганизмы во взятых донных отложениях.

Беларусь планирует построить в Антарктиде собственную станцию. Поэтому наши полярники попытались оценить ее возможное воздействие на окружающую среду. В проведении исследований полярникам помог белорусский спутник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Гайдашов, руководитель экспедиции:

В период пролета белорусского космического аппарата впервые в Антарктиде наша группа работала параллельно с белорусским спутником. На земле дистанционно проводились измерения в то время, когда над этим участком Антарктиды, над участком нашей работы в Антарктиде, проходила траектория и время пролета белорусского спутника.

Владислав Мямин, участник экспедиции:

Все было интересно и необычно. Ну, конечно совсем другой мир. Я знаю, что поездку в Антарктиду связывают с полетом в Космос, на другие планеты.