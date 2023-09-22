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На берегу Нарочи выбрали лучшую в стране бригаду скорой помощи

22 сентября 2023 13:45
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Новости Беларуси. По стране круглосуточно работает около 900 служб скорой медицинской помощи, которые обеспечивают неотложную помощь взрослому и детскому населению. Всего за 2022 год ими было выполнено почти 3 миллиона выездов к пациентам. С 20 сентября на базе санатория «Нарочанский берег» прошли соревнования на лучшую бригаду скорой помощи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как они проходили и кто одержал победу, узнала Дарья Авсюк.

На берегу Нарочи выбрали лучшую в стране бригаду скорой помощи-1

Побороться за звание лучших. Более 100 человек приняли участие в соревнованиях бригад службы скорой медицинской помощи. В 2023 году Нарочь собрала 17 команд из разных уголков Беларуси. Минскую область представляли медики из Молодечно и Жодино.

На берегу Нарочи выбрали лучшую в стране бригаду скорой помощи-4

Также среди участников – медицинские работники из Екатеринбурга и Саранска.

На берегу Нарочи выбрали лучшую в стране бригаду скорой помощи-7

Мария Малыгина, заведующая учебно-методическим центром станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга (Россия):
Сам санаторий удивительный, Беларусь приветственная очень, нам понравилась, люди добрые, счастливые, веселые, всегда улыбаются. Конечно, общение, обмен опытом России и Беларуси – все равно все отличается. И себя показать, и других посмотреть.

На берегу Нарочи выбрали лучшую в стране бригаду скорой помощи-10

Подобные мероприятия – возможность отработать навыки, применяемые на практике, от которых часто зависит многое – здоровье и жизнь человека. Также это позволило обменяться опытом с коллегами.

Подробнее в видеоматериале.

# Скорая помощь # общество # Дарья Авсюк # Фотофакт

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