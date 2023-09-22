Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта

Новости Беларуси. Купить свежие продукты и попробовать новинки от отечественных производителей. Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» развернется в эти выходные, 23 и 24 сентября, у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Купить свежие продукты и попробовать новинки от отечественных производителей. Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» развернется в эти выходные, 23 и 24 сентября, у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжественное открытие с концертной программой состоится в 11:00 в субботу. В нем примет участие руководство города. Мясная, молочная, плодоовощная, рыбная продукция, бакалейные товары, кондитерские изделия, соления и мед. На одной площадке свою продукцию представят 45 производителей из различных регионов Беларуси.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мы организовываем такие ярмарки, чтобы все жители, которые имеют подсобные хозяйства и излишки выращенной продукции, имели возможность ее продать. Да, а жителям Минска, у кого есть возможность хранить достаточно долго продукцию, особенно овощи: это картофель, лук, морковка, свекла – закупиться на предстоящий межсезонный период до следующего урожая. Обычно у нас в ярмарках принимают участие в большинстве своем физические лица, приезжают из разных регионов нашей республики, которые имеют подсобное хозяйство и имеют соответствующую справочку из сельсовета о том, что есть участок и выращивается продукция. Также крестьянско-фермерские хозяйства активно участвуют.
При благоприятных погодных условиях, осенние ярмарки будут проходить каждые выходные во всех административных районах Минска вплоть до 26 ноября. По традиции центральной площадкой станет ярмарка возле «Чижовка-Арены».