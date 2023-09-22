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Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта

22 сентября 2023 13:46
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Новости Беларуси. Купить свежие продукты и попробовать новинки от отечественных производителей. Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» развернется в эти выходные, 23 и 24 сентября, у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта-1

Торжественное открытие с концертной программой состоится в 11:00 в субботу. В нем примет участие руководство города. Мясная, молочная, плодоовощная, рыбная продукция, бакалейные товары, кондитерские изделия, соления и мед. На одной площадке свою продукцию представят 45 производителей из различных регионов Беларуси.

Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мы организовываем такие ярмарки, чтобы все жители, которые имеют подсобные хозяйства и излишки выращенной продукции, имели возможность ее продать. Да, а жителям Минска, у кого есть возможность хранить достаточно долго продукцию, особенно овощи: это картофель, лук, морковка, свекла – закупиться на предстоящий межсезонный период до следующего урожая. Обычно у нас в ярмарках принимают участие в большинстве своем физические лица, приезжают из разных регионов нашей республики, которые имеют подсобное хозяйство и имеют соответствующую справочку из сельсовета о том, что есть участок и выращивается продукция. Также крестьянско-фермерские хозяйства активно участвуют.

Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта-7

При благоприятных погодных условиях, осенние ярмарки будут проходить каждые выходные во всех административных районах Минска вплоть до 26 ноября. По традиции центральной площадкой станет ярмарка возле «Чижовка-Арены».

# Ярмарки в Минске # общество # Елена Нагорная # Фотофакт

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