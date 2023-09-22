Большая ярмарка «Мінскі кірмаш» стартует 23 сентября у Дворца спорта

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Мы организовываем такие ярмарки, чтобы все жители, которые имеют подсобные хозяйства и излишки выращенной продукции, имели возможность ее продать. Да, а жителям Минска, у кого есть возможность хранить достаточно долго продукцию, особенно овощи: это картофель, лук, морковка, свекла – закупиться на предстоящий межсезонный период до следующего урожая. Обычно у нас в ярмарках принимают участие в большинстве своем физические лица, приезжают из разных регионов нашей республики, которые имеют подсобное хозяйство и имеют соответствующую справочку из сельсовета о том, что есть участок и выращивается продукция. Также крестьянско-фермерские хозяйства активно участвуют.