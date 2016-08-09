В открывшемся после реконструкции легкоатлетическом стадионе в Курасовщине растет число посетителей

Новости Беларуси. В открывшемся после масштабной реконструкции легкоатлетическом стадионе в Курасовщине растет число посетителей. Особой популярностью на открытой площадке пользуются целых восемь беговых дорожек, сектор для метания молота, диска, ядра и копья, сектор для прыжков в высоту и длину, три теннисных корта. Все оборудование профессиональное.

Так каждый день начинаются большие старты самых маленьких минчан. Спорт для каждого из них – больше, чем мечты. Можно сказать, часть жизни. Для мам и пап эти ребята – будущие чемпионы. А тренеры уже разглядели в юных дарованиях олимпийский резерв. Но главное – закалять дух помогают новые возможности.

Александра Шибанова, воспитанник спортивного комплекса СДЮШОР «Атлет»:

Здесь отличный стадион, отличные условия, дорожка бегущая, мягкая.

Елена Савастеня, воспитанник спортивного комплекса СДЮШОР «Атлет»:

Я занимаюсь 2,5 года. Легкая атлетика для меня стала всем. Мне очень нравится тренироваться, в принципе, все нравится.

Сегодня в своеобразной школе спорта подают надежды несколько сотен ребят. На тренировках здесь также можно повстречать именитых спортсменов. Для микрорайона «Курасовщина» обновленный форум в шаговой доступности от дома, а двери здесь открыты для каждого. Словом, былая «Орбита» объединяет всех поклонников здорового образа жизни.

Валерий Дорофеев, заместитель директора по административно-хозяйственной работе спортивного комплекса СДЮШОР «Атлет»:

Предусмотрен для того, чтобы, я думаю, хотя бы не к следующей, а хотя бы через Олимпиаду подготовить олимпийских чемпионов по легкоатлетическим видам спорта.

«Орбиту» смогли восстановить на совесть. К вкусной обертке добавили не менее богатую начинку. На обновление комплекса понадобилось восемь лет. Для спортсменов это символичная цифра, выражающая энергию и физическую силу.

Иван Венславович, заместитель директора по основной деятельности спортивного комплекса СДЮШОР «Атлет»:

В этом году в Рио мы ждем с нетерпением выступления Наталья Вяткиной – воспитанницы нашего тренера, нашей школы.

По подсчетам специалистов, сейчас каждый четвертый житель Минска регулярно занимается физкультурой и спортом. Горожане предпочитают велоспорт, воркаут, стритбол. Но вне конкуренции по-прежнему остается бег. И, может быть, именно в эти секунды столичные дистанции покоряются новым бегунам.