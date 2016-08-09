Необычный педагогический тандем: в жодинской школе мужчины-учителя начальных классов разрушают стереотипы

Новости Беларуси. Сложилось так, что в шестой школе города Жодино работает необычный педагогический тандем. Преподаватели начальных классов там мужчины. Один – педагог с внушительным стажем, второй, как говорят, молодая смена.

Десятки любопытных глаз. Что ни день – то открытие. Такие они – первоклассники. А вот открытием для нас становится непривычно мужественный состав.

Павел Ильинский, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 6 Жодино»:

Когда первого сентября пришли дети в класс, мальчик спрашивает, где наш учитель? Я представляюсь, говорю, что их учитель. А он думал, что будет женщина-учитель, а не мужчина. У всех глаза по пять копеек.

Павел Васильевич – молодая смена. Второй раз – уже как учитель – в первый класс он пришел в 2016 году. А вот его коллега – Валерий Тадэушевич – педагогический ветеран. Выпустил уже семь классов.

Валерий Станчик, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 6 Жодино»:

Маленькие дети – это чистые, открытые сердца, позитив с самого утра, когда с радостью к тебе летят навстречу. В обнималки играем. Это делает тебя молодым. Все время себя чувствуешь таким же маленьким, как они.

Доказательство – уже на ближайшей переменке.

Тем временем заглянем в соседний класс. Не скучают и там. А сейчас остановимся – на внеклассном. Как не спросить у учителя совета? Как не показать новую игрушку? Или рисунок? Тем более если это портрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Станчик, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 6 Жодино»:

Учитель начальных классов – это папа, мама, дедушка, бабушка. Потому что со всеми проблемами идут, нужно найти каждому слово. Часто говорят семейные тайны, делятся о своей любви. Было в этом классе: мальчик подошел, сказал, что влюбился.

Отметим: оба наши героя об учительской карьере мечтали с детства. Правда, один хотел преподавать географию, второй – музыку. Судьба сложилась иначе. Сегодня они уверены: это к счастью.

Павел Ильинский, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 6 Жодино»:

В конце рабочего дня, даже если очень сильно устаешь, настроение у тебя хорошее.

А мы обращаемся к малышам. Оценки им пока не ставят, а значит выставляем баллы учителям.

Теперь – в учительскую. Еще совсем недавно Валерий Тадэушович был единственным, сегодня их двое. Впрочем, на конкуренцию ни намека, скорее, наоборот.

Валерий Станчик, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 6 Жодино»:

Один в поле не воин. А когда нас двое, надеемся, что нашему примеру последуют другие. Я помогаю ему, он – мне. Я думаю, начальная школа у нас действительно будет особенная в городе Жодино. То, что два мужчины, все «вау» говорят.