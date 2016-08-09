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Минская школа № 32 встретит новый учебный год с дополнительными музыкальными классами и тиром

09 августа 2016 17:19
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Новости Беларуси. 32-ая минская школа расширяет возможности для своих учеников. Новый учебный год здесь встретят с дополнительными музыкальными классами и тиром. Делают здесь акцент и на спортивное воспитание. Так, в распоряжении школьников футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, хоккейная коробка и каток.

За год своей работы школа № 32 уже зарекомендовала себя как полноценный досуговый центр для детей и родителей района Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зинаида Михайлова, директор ГУО «Средняя школа № 32 Минска»:
Если в прошлом году мы приняли в школу 519 учащихся, то на сегодняшний день это около тысячи учеников, которые сядут за парты 1 сентября. С этого учебного года мы будем тесно сотрудничать с музыкальной школой № 8, где откроется филиал на базе нашей школы, а также пройдет торжественное открытие тира по пулевой стрельбе с участием олимпийского чемпиона Сергея Мартынова.

# общество # Школы в Беларуси

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