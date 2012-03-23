В Осиповичах в одном из частных секторов 10 домов ежегодно в весенне-зимний период остаются без воды и тепла

Проблемы с водоснабжением на улице Кутузова в Осиповичах возникают ежегодно. Потому жителям к таким сложностям не привыкать. В семье Соколовских кран не открывают уже больше месяца. Все это время воду приходится брать из колонок на соседних улицах. Более того, из-за подобных перебоев в доме не работает отопление. Тепловую систему пенсионеры пытаются реанимировать, причем не самыми безопасными способами.

Раиса Соколовская:

Я купила вчера «Ручеёк», опущу его во флягу с водой, закатаю ее в котел. И тогда будет тепло.

Надо что-то решать. Это же не работа, что каждый год такое. Это хорошо, что сейчас март, а если бы было 20-30 градусов мороза.

Валерий Соколовский:

Месяц были без воды. А без воды, вы сами понимаете, мы не можем. А я инвалид.

Без воды сейчас 10 домовладений только в этом частном секторе. В целом же по Осиповичам в весенне-зимний период в такой же ситуации оказываются около сотни жителей.

Ирина Прибудко:

В основном это возникает, когда самые морозы. Тогда мы начинаем искать близлежащие колонки. Ходим туда, набирает во всевозможные тары, справляемся.

В местном Горводоканале пояснили: проблема им известна давно. Центральные водные магистрали работают без перебоев даже в самые большие морозы, а вот отводы к частным домам не приспособлены к минусовым температурам. Земля в этих местах промерзает более чем на полтора метра. К тому же многие врезки от центрального водопровода делались еще в 80-х и зачастую с технологическими нарушениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Коробан, начальник отдела обращений граждан и организационной работы Комитета госконтроля Могилевской области:

Независимо от того, в каком году были построены вводы водопроводные в дом, власть должна была давно обратить на это внимание, выдать предписания и привести все это в соответствие.

Сергей Семенцов, заместитель председателя Осиповичского райисполкома:

Сейчас мы эту проблему видим. Заливаем горячую воду, пытаемся решить проблему на врезках, если замерзла вода.

Помочь жителям частного сектора в Горводоканале пообещали этим летом. Планируют перенести трубы, идущие к их домам от центральных магистралей, на большую глубину. Горожане, правда, мучения которых длятся уже не один год, на этот счет иллюзий не питают и продолжают запасаться водой.