Когда за окном... опасная луна

Как доктор юридических наук Михаил Чудаков стал ведущим развлекательной программы СТВ.

Те, кому не спится после одиннадцати вечера, наверняка, щелкая каналы, задерживались на новой программе СТВ “Опасная луна”. Ее ведущий, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой конституционного и международного права Академии управления при Президенте Михаил Чудаков, каждый второй вторник месяца встречается с успешными людьми разных профессий, чтобы поговорить об их достижениях, увлечениях, проблемах... Но на этот раз интервьюируемым оказался сам Михаил Филлипович. Корреспондент “НГ” узнала у профессора, как он стал телеведущим и как ему удается разговорить своих творческих собеседников, правда ли, что он сам пишет стихи и увлекается фотографией.

— Михаил Филиппович, наверняка тот, кто включает СТВ во вторник в 23.00, бывает немного удивлен: такой поздний час, и вдруг серьезные разговоры об искусстве, культуре, творчестве... Почему для передачи было выбрано такое время?

— Можно сказать, это определенное продолжение традиции вечерних передач, к примеру, “Сустрэнемся пасля адзінаццаці”. Вечером, как правило, все дела завершены, ничто не беспокоит, как раз время поговорить о чем-то увлекательном, интересном и, может, даже серьезном.

— Название “Опасная луна” связано только с временем эфира?

— Отчасти со временем, потому что передача действительно выходит поздно вечером. А отчасти с особым восприятием полнолуния. В народе не принято во время полнолуния начинать новое дело, отправляться в дальнюю дорогу, сажать деревья... А что остается делать? Тихо-мирно говорить. Может, и не совсем тихо. Луна ведь не зря опасная. Так что герои должны быть готовы к непростым и каверзным вопросам.

— Легко ли разговорить героев?

— Как правило, да. Если только человек не пришел с подготовленной речью в голове.

— Скажите, а помогает ли раскрыть собеседника ваше юридическое образование?

— Как ни странно, помогает. В первую очередь — привычка внимательно слушать собеседника, следить за малейшими оттенками его интонации. Стараюсь почувствовать, может, человек чего-то не договорил, и тут же задать наводящий вопрос.

— Кстати, насчет вашего образования. Для кого-то может показаться странным, что вы, доктор юридических наук, профессор, вдруг стали ведущим культурной и развлекательной программы. Как так получилось?

— Знаете, у меня ведь кроме научных статей еще две книги рассказов, сборник стихов, по моему сценарию даже снят художественный фильм. Я люблю музыку, занимаюсь художественной фотографией, делаю пейзажные снимки. Оттого мне так по душе вести эту программу. Разговаривая с творческими людьми, я и сам лично набираюсь опыта. Знаете, пообщавшись с ними, получаешь прилив каких-то новых эмоций, сил.

— А как именно вы пришли к “Опасной луне”?

— Дело в том, что я преподаю в Академии управления, а многие из сотрудников СТВ там обучаются. Послушав меня однажды, они и сказали: “Знаете, у вас так хорошо язык подвешен. Не хотите попробовать себя на телевидении?” Мне стало интересно. Около полугода мы разрабатывали концепцию передачи. И вот в январе вышла первая программа.

— Расскажите, каких героев ждать зрителям в дальнейшем?

— Людей с творческой жилкой, интересными идеями. К примеру, в следующий вторник их ждет встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Гришиным. Есть идея сделать передачу с министром культуры Павлом Латушко.

Людмила Минкевич, «Народная газета»