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Комиссия по содействию семье и школе создана в сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе

23 марта 2012 13:49
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Частью собственных доходов хозяйство делится с социальными учреждениями. Финансово поддерживают местные школы и детские сады. Деньги идут на закупку техники и ремонт помещений. В прошлом году на эти нужды ушло свыше 20 миллионов рублей. Помогло местное хозяйство и с овощами. Таким образом, детское питание стало более дешевым.

Специалисты хозяйства также активно работают и с населением. В частности, с неблагополучными семьями. Встречи и профилактические акции уже принесли положительный результаты. Правонарушений на селе стало меньше, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Социальная помощь

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