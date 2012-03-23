Признаний много не бывает

Ведущая СТВ и модель Ирина Хануник-Ромбальская пополнила свою копилку новой короной.

В минувшие выходные Ира, героиня недавнего интервью в “НГ” (читайте номер за 24 февраля) стала победительницей конкурса красоты Mrs. Multiverse International, который проходил в Голландии. В соревновании приняли участие около 35 конкурсанток. Красавицам из разных стран пришлось пройти несколько этапов отбора: дефиле в национальных костюмах, затем в бикини и заключительное — в вечерних платьях. Жюри определило десять лучших, эти девушки и продолжили борьбу за корону. Блицопрос, а вопросы были довольно каверзными, окончательно расставил все точки над “i”.

Наша Ира выступала под первым номером. Как оказалось, не случайно. Белорусская красавица оказалась лучшей. Кроме главной победительницы в конкурсе были определены четыре вице-мисс. Ими стали представительницы Хорватии, Канады, Украины и Нигерии.

«Народная газета»