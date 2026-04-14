В зале таможенного контроля на пассажира указала служебная собака, после чего багаж проверили более тщательно.

В пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники изъяли у гражданина Беларуси психотропное вещество. Мужчина прибыл автобусом рейса «Каунас – Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

При последующем досмотре багажа белоруса из косметички извлечена баночка с жидкостью без каких-либо опознавательных этикеток. Согласно заключению эксперта Лидского отдела Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, направленное на исследование вещество – психотроп тетрагидроканнабинол. Вес запрещенного вещества составил более 16 грамм. Мужчина задержан. В отношении него Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 328.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Таможня напоминает: попытки ввоза психотропов в Беларусь неизбежно влекут уголовную ответственность. Контроль на границе остается усиленным, а работа кинологов и служебных собак – это один из самых эффективных инструментов выявления запрещенных веществ.