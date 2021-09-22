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В ООН потребовали расследовать гибель беженцев на белорусско-польской границе

22 сентября 2021 08:05
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Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе по-прежнему остается непростой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября в Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения.

В ООН потребовали расследовать гибель беженцев на белорусско-польской границе-1

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции потребовали расследовать гибель беженцев из стран Ближнего Востока на белорусско-польской границе.

Находился в коме, с явными признаками переохлаждения. На белорусско-польской границе нашли мужчину. Что с ним сейчас, читайте здесь.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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