В ООН потребовали расследовать гибель беженцев на белорусско-польской границе

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе по-прежнему остается непростой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября в Свислочском районе пограничный наряд заставы «Тушемля» обнаружил в лесу тело мужчины с признаками избиения.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции потребовали расследовать гибель беженцев из стран Ближнего Востока на белорусско-польской границе.