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В Логойске установили военный истребитель. Он появился к 35-летию зенитного ракетного дивизиона

04 ноября 2020 14:42
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Новости Беларуси. Еще один символический объект появился в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске установили военный истребитель. Он появился к 35-летию зенитного ракетного дивизиона-1

С инициативой об установке в городе военного самолета-истребителя МиГ-29 к местному руководству обратилось командование седьмого зенитного ракетного дивизиона, который дислоцируется рядом. А причина – 35-летие со дня его основания.

В Логойске установили военный истребитель. Он появился к 35-летию зенитного ракетного дивизиона-4

Такое знаковое место станет хорошим подарком для тех, кто охраняет наше воздушное пространство. Помимо установки этого знакового объекта, в планах военнослужащих – обустройство двух памятных скверов в Логойске и Плещеницах, где предполагается выставить макеты вооружения белорусской армии и организовать тематическую детскую площадку.

# Самолет # общество # Фотофакт

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