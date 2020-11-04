В Логойске установили военный истребитель. Он появился к 35-летию зенитного ракетного дивизиона

Новости Беларуси. Еще один символический объект появился в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С инициативой об установке в городе военного самолета-истребителя МиГ-29 к местному руководству обратилось командование седьмого зенитного ракетного дивизиона, который дислоцируется рядом. А причина – 35-летие со дня его основания.