В Логойске установили военный истребитель. Он появился к 35-летию зенитного ракетного дивизиона

Новости Беларуси. Еще один символический объект появился в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще один символический объект появился в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С инициативой об установке в городе военного самолета-истребителя МиГ-29 к местному руководству обратилось командование седьмого зенитного ракетного дивизиона, который дислоцируется рядом. А причина – 35-летие со дня его основания.
Такое знаковое место станет хорошим подарком для тех, кто охраняет наше воздушное пространство. Помимо установки этого знакового объекта, в планах военнослужащих – обустройство двух памятных скверов в Логойске и Плещеницах, где предполагается выставить макеты вооружения белорусской армии и организовать тематическую детскую площадку.