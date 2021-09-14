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«Это абсолютно неправомерно». Как обеспечить право на труд в условиях санкций? Мнение эксперта

14 сентября 2021 06:54
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Новости Беларуси. Право на труд, достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие. В Минске проходит масштабный форум, посвященный влиянию глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это абсолютно неправомерно». Как обеспечить право на труд в условиях санкций? Мнение эксперта-1

Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси. Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права, различных сфер экономики, а также представители организаций и структур ООН, депутаты, чиновники, общественные деятели.

«Это абсолютно неправомерно». Как обеспечить право на труд в условиях санкций? Мнение эксперта-4

В центре внимания – молодежная политика, экономика, здравоохранение, образование и демографическая безопасность. Один из ключевых вопросов – незаконность применения экономических санкций. Такое давление на Беларусь международные эксперты приравняли к рэкету.

«Это обычный рэкет». Яков Кедми дал оценку санкциям в отношении Беларуси. Читайте здесь.

«Это абсолютно неправомерно». Как обеспечить право на труд в условиях санкций? Мнение эксперта-7

Елена Кудрицкая, проректор по учебной работе Белорусской академии связи:
Мы – государства, которые развиваются по своим принципам. У нас есть свои взгляды, тенденции в развитии. И вмешательства в наши внутренние дела и ущемление наших прав – это абсолютно неправомерно.

14 сентября эксперты намерены обобщить мнения, выработанные накануне в секциях. По итогам форума будет выработана резолюция, которую направят в ЕС, Международную организацию труда и ООН.

# Санкции # общество # Елена Кудрицкая # Фотофакт

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