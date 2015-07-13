Больше 50 организаций Могилевской области готовы принять на работу мигрантов из Украины

Новости Беларуси. В Беларуси создают условия для комфортной жизни желающих переехать из неспокойной страны. Так, в Могилевской области появился специальный банк данных вакансий по трудоустройству. Предложения работы сугубо для граждан Украины. Кроме работы многие предприятия предоставляют мигрантам жилье, места в детских садах и школах.

София Лисицына:

Мне здесь нравится. Есть друзья, хожу в школу. Нормально.

9-летняя София Лисицына вместе со своими сестренками, мамой и папой в Беларусь из Украины приехали год назад. Живет многодетная семья в агрогородке Семукачи под Могилевом. Мама троих детишек работает в сельской конторе. Глава семейства Максим – водитель местного сельхозпредприятия.

Юлия Лисицына:

В Беларуси тем нравится, что здесь стабильно. Порядок, здесь нет беспредела, как у нас в Украине. Здесь и работа, и жилье. Дети ходят в сад и школу.

В Беларусь Лисицыны мечтали приехать уже давно. Правда, поездку планировали сугубо туристическую. Обстоятельства же вынудили многодетную семью искать в Беларуси временный кров. Но, прожив здесь уже год, еще не разу не пожалели, что выбрали своим новым домом Синеокую.

Максим Лисицын:

Ждать, когда все утихнет. Может, это 10 лет будет. А за это время я здесь так корнями прирасту, что меня уже отсюда потом не выселят. Перспектива мне очень даже нравится.

Ольга Хадускина, начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:

В области формируется банк вакансий тех нанимателей, которые готовы сегодня приять граждан Украины. Заявлено порядка 180 вакансий. Из них 20% – с предоставлением жилья в сельской местности. Любому гражданину Украины, который имеет необходимость в каком-то содействии и получить какую-то консультацию в рамках трудоустройства, мы готовы оказать эти консультации.

В одной только Могилевской области мигрантов из Украины готовы принять на работу больше 50 организаций. Вакансии самые что ни на есть разнообразные: водители, администраторы, учителя. В сельской местности востребованы механизаторы, животноводы, ветврачи. Но кроме жилья и работы гражданам Украины предоставляется и ощутимая социальная поддержка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.