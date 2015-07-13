Во время археологических раскопок в гродненском замке найдены предметы X века и христианский символ раннего средневековья

Новости Беларуси. В Гродно в старинном замке обнаружены уникальные артефакты средневековья. Последний раз раскопки там проводились почти 100 лет назад. И следующий раз археологи сюда доберутся нескоро, а, может быть, и никогда.

В 2016 году этот памятник архитектуры, возведенный еще князем Витовтом, ждет масштабная реконструкция.

Сегодня двор Старого замка в Гродно напоминает одну большую строительную площадку. Правда, вместо рабочих здесь трудятся археологи. Перед началом реставрации, запланированной на 2016 год, необходимо изучить культурные слои и фундаменты древних стен. Раскопки сразу же приносят архитектурные открытия: в каменной кладке обнаружены крупные отверстия с остатками древесины.

Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:

Гэты драўляныя брусы выкарыстоўваліся для таго, каб звязваць рэшткі сцяны замка яшчэ часоў Вітаўта, канца XIV – пачатку XV стагоддзя, з новаўзводзімай сцяной альбо палацам ужо ў часы Стэфана Баторыя.

Наибольший интерес у специалистов вызвали резные каменные колонны, части которых откопали на глубине двух метров.

А еще десятки фрагментов декора, характерного для ренессансных замков XVI века. В Гродно такие артефакты обнаружены впервые. Историки прямо на месте смогли сложить из них сложную мозаику.

Владимир Бочков, научный руководитель объекта:

Они являлись частью архитектурного декора пластики фасада. Очевидно, вот эта конкретная пилястра относилась к входному ризалиту. Это главный вход. Он располагался посередине королевского дворца.

Обнаружены и сотни черепков средневековой посуды. Все они тщательно сортируются и каждому присваивается свой номер.

Кстати, археологам активно помогают студенты-историки. Александр Горшков после первого курса сам попросился в Старый замок.

Александр Горшков, студент факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Раз на раз не прыходзіцца. Вось цяпер мы працуем лапатамі, здымаем слой, а затым, перад фіксацыяй гэтых пластоў, мы бяром саўкі, кістачкі і ўжо даробліваем шляхі пэўныя.

Буквально во время съемок сюжета ребятам улыбнулась удача: в одном из культурных пластов обнаружили каменный символ раннего христианства.

Сергей Пивоварчик, заведующий кафедрой истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского государственного университета:

Удалось найти крестик «керсунчик». Это нательный предмет христианского культа, датируется с X века по XIII. Может быть, он попал сюда из более раннего культурного слоя.

Все найденные экспонаты после изучения пополнят коллекцию историко-археологического музея

Археологические раскопки в гродненском Старом замке стали возможными благодаря началу его масштабной реконструкции. Сегодня уже разрабатывается проект, который вернет памятнику архитектуры облик конца XVI века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.