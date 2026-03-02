Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России. В Минске с рабочим визитом находится делегация Мурманской области, которую возглавляет губернатор Андрей Чибис. Этот день российские гости начали с участия в церемонии памяти. Цветы и венки легли к подножью монумента на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках визита запланирована обширная программа. Помимо деловых встреч и переговоров, делегация посетит ряд белорусских предприятий. Беларусь и Мурманская область в последние годы делают ставку на реализацию крупных совместных проектов. Развитие российского сегмента Арктики и формирование в регионе новых точек роста стимулируют сотрудничество и с нашей страной. Беларусь активно использует мурманский порт для отправки своих грузов. Отмечается ежегодный рост транзита. Традиционная тема для сотрудничества – поставки техники, в том числе карьерных самосвалов, продуктов питания и промышленных товаров.