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В Минске с рабочим визитом находится делегация Мурманской области

02 марта 2026 07:35
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Межрегиональное сотрудничество Беларуси и России. В Минске с рабочим визитом находится делегация Мурманской области, которую возглавляет губернатор Андрей Чибис. Этот день российские гости начали с участия в церемонии памяти. Цветы и венки легли к подножью монумента на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске с рабочим визитом находится делегация Мурманской области-2

В рамках визита запланирована обширная программа. Помимо деловых встреч и переговоров, делегация посетит ряд белорусских предприятий. Беларусь и Мурманская область в последние годы делают ставку на реализацию крупных совместных проектов. Развитие российского сегмента Арктики и формирование в регионе новых точек роста стимулируют сотрудничество и с нашей страной. Беларусь активно использует мурманский порт для отправки своих грузов. Отмечается ежегодный рост транзита. Традиционная тема для сотрудничества – поставки техники, в том числе карьерных самосвалов, продуктов питания и промышленных товаров.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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