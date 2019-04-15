Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

Новости Беларуси. Инновации в информатике. Школьники из Клецкого района привезли наибольшее количество дипломов с областного конкурса по программированию на специализированном языке Scratch, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего было представлено свыше ста работ из разных районов Минской области. Учащиеся Рассветовской и Озеречьенской школ получили сразу шесть дипломов, в том числе два – первой степени. Ученица 5 класса Илона Подгайская представила свой проект в номинации «Компьютерная игра».

Илона Подгайская, ученица Рассветовской средней школы Клецкого района: Это игра «Закрытый остров». Надо пройти квесты. Нам она очень понравилась, и мы решили отправить на конкурс. Я заняла второе место.

Владислав Бабич, учитель истории и обществоведения Рассветовской средней школы Клецкого района:

В дальнейшем ученики смогут легче усваивать языки программирования. Дети разрабатывают более сложную программу, потом, когда дети осваивают уже какие-то азы по программированию в Scratch, уже создают свои индивидуальные проекты.

Еще больше наград в будущем ждут от самых маленьких программистов Рассветовской школы. Они учатся в научно-технологическом классе с математическим уклоном, где активно занимаются робототехникой и конструированием.