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Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

15 апреля 2019 19:58
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Новости Беларуси. Инновации в информатике. Школьники из Клецкого района привезли наибольшее количество дипломов с областного конкурса по программированию на специализированном языке Scratch,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию-1

Всего было представлено свыше ста работ из разных районов Минской области. Учащиеся Рассветовской и Озеречьенской школ получили сразу шесть дипломов, в том числе два – первой степени. Ученица 5 класса Илона Подгайская представила свой проект в номинации «Компьютерная игра».

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию-4

Илона Подгайская, ученица Рассветовской средней школы Клецкого района:
Это игра «Закрытый остров». Надо пройти квесты. Нам она очень понравилась, и мы решили отправить на конкурс. Я заняла второе место.

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию-7

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию-9

Владислав Бабич, учитель истории и обществоведения Рассветовской средней школы Клецкого района:
В дальнейшем ученики смогут легче усваивать языки программирования. Дети разрабатывают более сложную программу, потом, когда дети осваивают уже какие-то азы по программированию в Scratch, уже создают свои индивидуальные проекты.

Еще больше наград в будущем ждут от самых маленьких программистов Рассветовской школы. Они учатся в научно-технологическом классе с математическим уклоном, где активно занимаются робототехникой и конструированием.

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию-12

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию-14

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию-16

# Образование в Беларуси # общество # Владислав Бабич # Фотофакт

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