«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске

Новости Беларуси. Время для светлых поступков. В Солигорске стартовала благотворительная акция «Корзина к Пасхе», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цель – перед праздником порадовать подарком каждого человека, который нуждается в особой заботе. В магазинах уже налажен сбор благотворительных презентов. Положить небольшой подарок в общий корзину может любой желающий.

За день в акции участвует до тысячи человек. Всё собранное передадут накануне праздника инвалидам, детям-сиротам и малообеспеченным семьям.