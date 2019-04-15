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«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске

15 апреля 2019 20:15
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Новости Беларуси. Время для светлых поступков. В Солигорске стартовала благотворительная акция «Корзина к Пасхе», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске-1

Цель – перед праздником порадовать подарком каждого человека, который нуждается в особой заботе. В магазинах уже налажен сбор благотворительных презентов. Положить небольшой подарок в общий корзину может любой желающий.

За день в акции участвует до тысячи человек. Всё собранное передадут накануне праздника инвалидам, детям-сиротам и малообеспеченным семьям.

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске-4

Виктор Бровушкин, помощник Благочинного Солигорской церковной округи по молодежной деятельности:
Мы собираем пожертвования: канцелярские принадлежности, игрушки, нескоропортящиеся продукты питания, бакалейные товары, чтобы собрать подарочные пакеты и подарить. Таким образом мы всем городом делаем доброе дело.

«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске-7

# Благотворительная акция # общество # Виктор Бровушкин # Фотофакт

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