«Всем городом делаем доброе дело». Благотворительная акция «Корзина к Пасхе» стартовала в Солигорске

Новости Беларуси. Время для светлых поступков. В Солигорске стартовала благотворительная акция «Корзина к Пасхе», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Время для светлых поступков. В Солигорске стартовала благотворительная акция «Корзина к Пасхе», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Цель – перед праздником порадовать подарком каждого человека, который нуждается в особой заботе. В магазинах уже налажен сбор благотворительных презентов. Положить небольшой подарок в общий корзину может любой желающий.
За день в акции участвует до тысячи человек. Всё собранное передадут накануне праздника инвалидам, детям-сиротам и малообеспеченным семьям.
Виктор Бровушкин, помощник Благочинного Солигорской церковной округи по молодежной деятельности:
Мы собираем пожертвования: канцелярские принадлежности, игрушки, нескоропортящиеся продукты питания, бакалейные товары, чтобы собрать подарочные пакеты и подарить. Таким образом мы всем городом делаем доброе дело.