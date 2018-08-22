В одном из дворов Минска нашли раненого сокола: видеофакт

Новости Беларуси. В столицу прилетел нетипичный для городской среды гость. Жители дома на улице Нововиленская нашли истощенного сокола и сообщили на горячую линию нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В столицу прилетел нетипичный для городской среды гость. Жители дома на улице Нововиленская нашли истощенного сокола и сообщили на горячую линию нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они рассказали, что птица появилась во дворе вечером 21 августа. Сперва хищник вел себя активно и даже нападал на мелких птиц. Но к утру он стал более спокойным, спустился с крыши и прогуливался во дворе. Корреспонденты незамедлительно выехали на место и вызвали на помощь спасателей и экспертов. Специалисты из лесного хозяйства осмотрели птицу и решили не увозить, а пару дней понаблюдать за ее состоянием.