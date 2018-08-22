Электронная жировка – в чем плюсы и как пользоваться? Разбираемся вместе

Новости Беларуси. На два дня раньше и с экономией: в Гродно горожанам начали высылать электронные жировки вместо бумажных. Пока не всем, а только по желанию плательщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На два дня раньше и с экономией: в Гродно горожанам начали высылать электронные жировки вместо бумажных. Пока не всем, а только по желанию плательщика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперимент проходит в рамках экологического проекта «Э-фактура – высокая культура». В списке плюсов новой инициативы не только уменьшение затрат на печать жировок. Это и сохранение лесов: бумаги теперь тоже надо меньше. А вот как новую услугу восприняло население – узнавала Галина Буро.
Андрей Борко, председатель правления ЖСПК:
Першае, што вот мне прыйшло гэта паведамленне, і адразу «піньк!» на тэлефоне.
Андрей Борко уже несколько месяцев оплачивает счета по электронной жировке. Решил – а что, удобно! Ведь за коммуналку давно рассчитывается не выходя из дома или офиса – через интернет. Свою жизнь не представляет без современных технологий, а бумажный вариант квитанции – только лишняя макулатура.
Андрей Борко:
Гэта толькі расшыфроўка маёй сумы, якая мне прыйшла. А наступны працэс – асабовы рахунак чы праз тэлефон, чы праз інтэрнэт-банкінг. Я проста ўзяў і аплаціў.
К услуге «электронная жировка» присоединились и 17 жилищных кооперативов. Правда, пока не в полном составе, но с каждым месяцем количество желающих растет.
Андрей Борко:
Многія людзі сёння здаюць кватэру, не пражываюць у сваіх кватэрах, жывуць кватэраздымшчыкі. Упэўненасці, плаціць ён ці не плаціць, няма. А падаўшы сваю электронную пошту, уласнік кватэры бачыць, аплачана ці не аплачана.
В Гродно решили попробовать отказаться от старых привычек по примеру ближайших европейских соседей. «Электронная жировка» – это еще и проект с приставкой «эко».
Галина Буро, СТВ:
В среднем в месяц на печать жировок для города уходит 400 килограммов бумаги, то есть около 2000 рублей. А ведь по большому счету квитанция – это лишь способ информирования населения, как СМС-оповещение.
Виртуальные счета-фактуры приходят на два дня раньше обычного, ведь их не надо печатать, сортировать и разносить по подъездам. Плюс еще и в хранении жировок: теперь не на отдельной полке в шкафу, а в интернете или в архиве компьютера. То есть электронный вариант рациональнее – это поняли уже больше 1000 горожан, которые подключились к проекту.
Елена Орел, директор Единого информационного расчетно-справочного центра Гродно:
Это очень удобно. Потому что если человек уезжает в другой город либо в другую страну, он всегда знает, сколько ему платить, за что ему платить и вообще что у него происходит с лицевым счетом.
Подключить новую услугу легко – мы даже проверили на себе. Достаточно написать заявление или обратиться к председателю ЖСПК.
В следующем месяце вы ее получите себе на электронную почту.
Будущее за электронной жировкой, уверены коммунальники. Ведь деньги, которые уходят на оформление бумажных вариантов, могут быть потрачены с большей пользой. Например, на благоустройство города.