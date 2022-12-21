В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров

Новости Беларуси. В обучающем центре под Минском будущие сотрудники Министерства внутренних дел готовятся к выполнению служебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба, физическая подготовка, отработка действий в специальных условиях, занятия максимально приближены к тому, с чем могут столкнуться в работе милиционеры.

Андрей Шелег, преподаватель Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Беларуси:

Первоначально сотрудники изучают теорию, где доводится подробная информация, какие объекты охраняются, как они выбывают на сигналы тревоги, все это обозначаем на теории. Далее переходим на практические занятия, где каждому из сотрудников ставятся задачи, которые они будут выполнять.

Александр Прибыш, заместитель начальника главного управления кадров МВД Беларуси:

На сегодня основной акцент в организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел строится на практической составляющей. Сотрудники, выбывающие на заявления и сообщения о преступлениях, не знают, с каким уровнем противодействия и какими преступниками им предстоит столкнуться. Поэтому уровень их профессионального мастерства является составляющей успеха.