Прямой эфир

В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров

21 декабря 2022 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В обучающем центре под Минском будущие сотрудники Министерства внутренних дел готовятся к выполнению служебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров-1

Стрельба, физическая подготовка, отработка действий в специальных условиях, занятия максимально приближены к тому, с чем могут столкнуться в работе милиционеры.

В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров-4

Андрей Шелег, преподаватель Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД Беларуси:
Первоначально сотрудники изучают теорию, где доводится подробная информация, какие объекты охраняются, как они выбывают на сигналы тревоги, все это обозначаем на теории. Далее переходим на практические занятия, где каждому из сотрудников ставятся задачи, которые они будут выполнять.

В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров-7

Александр Прибыш, заместитель начальника главного управления кадров МВД Беларуси:
На сегодня основной акцент в организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел строится на практической составляющей. Сотрудники, выбывающие на заявления и сообщения о преступлениях, не знают, с каким уровнем противодействия и какими преступниками им предстоит столкнуться. Поэтому уровень их профессионального мастерства является составляющей успеха.

В обучающем центре под Минском готовят будущих милиционеров-10

Ежегодно в специализированном центре обучаются и повышают квалификацию более 3 тысяч человек со всей Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Милиция Беларуси # общество # Андрей Шелег # Александр Прибыш # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах
21 декабря 2022 09:01

В Афганистане женщинам запретили учиться в университетах

Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом
21 декабря 2022 08:17

Региональная группировка войск проводит совместные занятия под Брестом

В трёх районах Гомельской области временно ограничен въезд в пограничную полосу
21 декабря 2022 08:10

В трёх районах Гомельской области временно ограничен въезд в пограничную полосу