«Только с разрешения учителя». Нужен ли ребёнку мобильный телефон на уроке?

У мам и пап 4 «А» на повестке мобильный вопрос. Будет ли на уроках телефон у детей с собой? Родительское переживание то и дело подначивает спросить у ребенка: «А все ли там хорошо?» Но первым делом – обучение.

Сергей Мамойко, отец учащейся средней школы № 4 Дзержинска:

Главное – воспитать в детях, чтобы они понимали, что пользоваться телефоном нужно по необходимости. В начальной школе все-таки да, я за то, чтобы дети складывали телефоны, если вдруг нужно, чтобы они позвонили. Если родителям нужно связаться, они всегда могут написать учителю, чтобы ребенок позвонил.

Татьяна Гладкая, заместитель директора по учебной работе средней школы № 4 Дзержинска:

У нас имеется такая практика, что ребенок, придя в школу, телефон включает на беззвучный режим, уже по окончании занятий только его включает. Мы разрешаем ребенку воспользоваться телефоном, когда это необходимо. Только с разрешения учителя. То есть тем самым мы поднимаем авторитет педагога. Когда учитель говорит нельзя, значит, это нельзя.

Кстати, о том самом авторитете педагога. Чем влиятельнее учитель, тем более ценными кажутся ученикам предметы, которые он преподает. Так как же завоевать то самое уважение? Нужно начинать с семьи. Именно в ней человек учится выстраивать взаимоотношения. И чем более положительный пример у него перед глазами, тем более успешным будет его путь в социуме. Здесь важную роль играет как раз таки тандем учителя и родителей.

Анна Капылович, учитель средней школы № 4 Дзержинска:

Когда дети видят, что родители помогают, то они вдвойне тогда стараются еще тоже что-то сделать для класса, они стараются лучше учиться. Я вообще считаю, что взаимодействие семьи и школы – это очень необходимо. Союз – учитель, ученик и родители – делает самое главное – успех и в воспитании, и в обучении всех учащихся. Тут уже всплывает вопрос отношений ученик-учитель. Ведь родители, особенно в начальной школе, ежедневно своих чад «от сердца отрывают». Поэтому так важно безоговорочное доверие к учителю, в первую очередь от ребенка.