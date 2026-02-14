В нём хранится история поколений – кинотеатр «Пионер» отмечает юбилей

Есть в Минске место, где время течет по-особенному, где за афишами с новинками хранится история поколений: первый поцелуй в последнем ряду, детский восторг от мультфильма, обсуждение культовой картины в фойе.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Кинотеатр «Пионер» отмечает юбилей. И это не просто цифра в биографии. Это повод вспомнить, как менялось кино и его зрители и как этот объект сумел сохранить свою магию, оставаясь при этом современным. Ну что, зайдем.

60-е годы прошлого столетия. В то время столица нуждалась в детском кинотеатре. Здание для него открыли 13 февраля 1966 года. Его спроектировали выдающиеся архитекторы Георгий Заборский и Леонид Левин.

Александр Петрович, директор кинотеатра «Пионер»:

Буквально недавно в архиве было найдено проектное задание по строительству этого кинотеатра, и он планировался как двухзальный кинотеатр для детей и юношей. Но сложилась так ситуация, что театру кукол нужно было помещение, и он временно был размещен в нашем здании. С тех пор они вместе, как добрые друзья. «Пионер» всегда был больше, чем кинозал. Здесь организовывали различные активности для детей. А первым фильмом, который увидели зрители, стала детская картина «Пущик едет в Прагу».

В 2017 году в здании провели капитальный ремонт. К залу на 278 мест на первом этаже добавили еще и малый, на 49 мест – на втором. Сегодня в нем проводят тематические вечера, творческие встречи.

Александр Петрович:

В данном случае у нас там проекты проходят такие, как «Молодежный киноклуб», где ребята показывают фильмы и могут обсуждать друг с другом на предмет своего профессионального роста, «Кино и книга», где писатели выступают, рассказывают о тех книгах, которые они пишут, а мы подбираем фильмы под эту тематику и показываем эти фильмы тем людям, которые приходят. Плюс диалоговые площадки.