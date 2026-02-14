Музыка с настроением и любовью! Как появилась песня Алеси Державец «Если мы вместе»

Есть песни, которые просто звучат фоном, а есть те, что рождаются из тишины. После паузы, после раздумий, после важных жизненных перемен. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алеся Державец, солистка Национального академического оркестра имени Михаила Финберга, автор музыки, певица, которая не боится признаваться в любви своей земле, своим зрителям, своим близким.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Каждый раз праздник какой-то, когда Алеся у нас появляется. И вот эта песня, которая «Если мы вместе», уже навевает. Потому что, если мы вместе собрались здесь, на «РТР-Беларусь», значит, что-то будет красивое и музыкальное. Расскажи, пожалуйста, про новую песню.

Алеся Державец, певица:

Как я рада вас видеть. В очередной раз я с премьерой. И с таким удовольствием к вам всегда прихожу, и мне хочется поделиться своими новостями, какими-то новыми песнями. Не так давно мы были с Сашей Поповым в этой студии. Запремьерились, так сказать, с песней «Королева». И как он и обещал, что мы будем дальше работать, скажем так, и над моим репертуаром в том числе. Несмотря на то, что у меня очень много появилось песен, конечно же, за последнее время. Это еще одна песня, уже подарок от моего же друга Саши Попова и Вячеслава Шеина. Это российский автор текстов, он пишет очень много для российских артистов. И мне посчастливилось тоже получить от них такой вот подарочек. Саша звонит мне и говорит: у меня есть для тебя песня. Я вижу в ней только тебя. Что из этого получилось, мы обязательно узнаем позже. Но я могу сказать, что я уже успела ее запремьерить в Москве на творческом вечере.