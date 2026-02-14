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Скрытый кариес: как распознать проблему, которую не видно на первый взгляд. Ответила стоматолог-терапевт

14 февраля 2026 12:22
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Кариес – слово, знакомое каждому. Мы привыкли представлять себе темные пятна на эмали, чувствительность к сладкому или холодному. Но бывает коварный тип кариеса, который долгое время остается незамеченным, медленно разрушая зуб изнутри. 

Скрытый кариес: как распознать проблему, которую не видно на первый взгляд. Ответила стоматолог-терапевт-2

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Скрытый кариес, как понятно из его названия, это разрушение зуба в тех местах, которые недоступны нормальному визуальному контролю. Чаще всего это контактные поверхности между жевательными зубами. Кариозная полость появляется на контакте, где зубки плотно прилегают друг к другу. 

Скрытый кариес: как распознать проблему, которую не видно на первый взгляд. Ответила стоматолог-терапевт-4

Опасность такого кариеса заключается в том, что внешняя эмаль может выглядеть совершенно здоровой. Зубная щетка и даже простой осмотр не всегда способны выявить проблему на ранней стадии. 

Скрытый кариес: как распознать проблему, которую не видно на первый взгляд. Ответила стоматолог-терапевт-6

Наталья Грицкевич:
Для того чтобы выявить такие кариозные полости, необходимо использовать дополнительные методы диагностики, такие как 3D-снимки, прицельные снимки, а также просвечивание зуба специальным светом. Кроме того, о скрытом кариесе могут говорить серые пятна, которые просвечиваются через интактную, то есть здоровую эмаль. 

Скрытый кариес: как распознать проблему, которую не видно на первый взгляд. Ответила стоматолог-терапевт-8

Появление темной полоски или пятнышка между зубами, которая не проходит после чистки, может быть первым звонком. Иногда возникает неприятная чувствительность к горячему или холодному, особенно если пища застревает между зубами. 

Скрытый кариес: как распознать проблему, которую не видно на первый взгляд. Ответила стоматолог-терапевт-10

Наталья Грицкевич:
Дополнительными симптомами скрытого кариеса может быть застревание зубной нити между зубами, ее разволокнение, а также неприятный запах после очищения межзубных промежутков зубной нитью. Лечение скрытого кариеса происходит так же, как и лечение обычных кариозных полостей. То есть проводится анестезия, зуб препарируется, изолируется и затем восстанавливается с помощью пломбы

Другое дело, что поздно обнаруженный скрытый кариес потребует более обширной пломбировки, следовательно, увеличится стоимость лечения и его продолжительность. 

Не забывайте о важности профилактики. Тщательная гигиена, использование зубной нити и ополаскивателей помогут предотвратить развитие кариеса. 

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