Скрытый кариес: как распознать проблему, которую не видно на первый взгляд. Ответила стоматолог-терапевт

Кариес – слово, знакомое каждому. Мы привыкли представлять себе темные пятна на эмали, чувствительность к сладкому или холодному. Но бывает коварный тип кариеса, который долгое время остается незамеченным, медленно разрушая зуб изнутри.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»: Скрытый кариес, как понятно из его названия, это разрушение зуба в тех местах, которые недоступны нормальному визуальному контролю. Чаще всего это контактные поверхности между жевательными зубами. Кариозная полость появляется на контакте, где зубки плотно прилегают друг к другу.

Опасность такого кариеса заключается в том, что внешняя эмаль может выглядеть совершенно здоровой. Зубная щетка и даже простой осмотр не всегда способны выявить проблему на ранней стадии.

Наталья Грицкевич: Для того чтобы выявить такие кариозные полости, необходимо использовать дополнительные методы диагностики, такие как 3D-снимки, прицельные снимки, а также просвечивание зуба специальным светом. Кроме того, о скрытом кариесе могут говорить серые пятна, которые просвечиваются через интактную, то есть здоровую эмаль.

Появление темной полоски или пятнышка между зубами, которая не проходит после чистки, может быть первым звонком. Иногда возникает неприятная чувствительность к горячему или холодному, особенно если пища застревает между зубами.

Наталья Грицкевич:

Дополнительными симптомами скрытого кариеса может быть застревание зубной нити между зубами, ее разволокнение, а также неприятный запах после очищения межзубных промежутков зубной нитью. Лечение скрытого кариеса происходит так же, как и лечение обычных кариозных полостей. То есть проводится анестезия, зуб препарируется, изолируется и затем восстанавливается с помощью пломбы.

Другое дело, что поздно обнаруженный скрытый кариес потребует более обширной пломбировки, следовательно, увеличится стоимость лечения и его продолжительность.

Не забывайте о важности профилактики. Тщательная гигиена, использование зубной нити и ополаскивателей помогут предотвратить развитие кариеса.

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