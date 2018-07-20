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В ноябре в Беларуси появится первая IT-рота

20 июля 2018 19:09
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Новости Беларуси. Уже в ноябре первые 40 IТ-специалистов пополнят ряды наших Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут заниматься разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации, а также навигационным обеспечением. Проект реализуется по инициативе Парка высоких технологий. Здесь заинтересованы сохранить квалификацию молодых специалистов во время прохождения срочной службы.

В ноябре в Беларуси появится первая IT-рота-1

Александр Мартинкевич, заместитель директора Парка высоких технологий:
IT меняется очень быстро. И, как правило, сегодня мы сталкиваемся с тем, что ребята, которые попадают служить в Вооруженные Силы, выполняют свой долг, приходя через год службы не по профилю, возвращаясь в компанию, они фактически выпадают из отрасли.

В ноябре в Беларуси появится первая IT-рота-4

Виктор Лисовский, начальник Военной академии Беларуси:
Это первый опыт на постсоветском пространстве и даже на международном. Основной мотив – это высокотехнологичные Вооруженные Силы. Система вооружения – ее эксплуатировать сегодня даже на уровне военнослужащего срочной службы должны соответствующие специалисты.

В ноябре в Беларуси появится первая IT-рота-7

К слову, попасть в новую роту информационных технологий смогут те, у кого есть ученая степень. Кроме того, молодые люди должны будут пройти оценку состояния здоровья, физической подготовки и профессионально-психологический отбор. В ходе службы им присвоят специальность «оператор ПЭВМ».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Мартинкевич # Виктор Лисовский # Фотофакт

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