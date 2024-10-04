Какие новые зоны отдыха появятся в Несвиже? Рассказываем о благоустройстве города

Свыше 15 новых молочно-товарных комплексов, порядка 17 тысяч квадратных метров введенного жилья, модернизация предприятий и открытие значимых социальных объектов. Несвижский район – это не только историческая жемчужина на карте Беларуси, регион славится своими успехами в сельском хозяйстве, медицине, образовании и других сферах. Ежегодно здесь создают необходимую инфраструктуру для жителей малых и больших населенных пунктов.

Чем живет и как развивается сегодня Несвижский район? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Алла Северень как никто знает, как менялся Несвиж. И хотя родилась не в этих краях, но вот уже 65 лет живет в своем самом любимом городе. После учебы в университете устроилась в детский сад. Отработав 10 лет воспитателем, стала заведующей дошкольного учреждения. Сейчас Алла Казимировна на заслуженном отдыхе. Любимое занятие – гулять по улицам города.