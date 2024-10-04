Какие новые зоны отдыха появятся в Несвиже? Рассказываем о благоустройстве города
Свыше 15 новых молочно-товарных комплексов, порядка 17 тысяч квадратных метров введенного жилья, модернизация предприятий и открытие значимых социальных объектов. Несвижский район – это не только историческая жемчужина на карте Беларуси, регион славится своими успехами в сельском хозяйстве, медицине, образовании и других сферах. Ежегодно здесь создают необходимую инфраструктуру для жителей малых и больших населенных пунктов.
Чем живет и как развивается сегодня Несвижский район? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Алла Северень как никто знает, как менялся Несвиж. И хотя родилась не в этих краях, но вот уже 65 лет живет в своем самом любимом городе. После учебы в университете устроилась в детский сад. Отработав 10 лет воспитателем, стала заведующей дошкольного учреждения. Сейчас Алла Казимировна на заслуженном отдыхе. Любимое занятие – гулять по улицам города.
Алла Северень:
Я очень хорошо помню улицу Советскую, как стояла старая аптека здесь, были маленькие старые здания. За это время, которое я живу здесь, Несвиж неузнаваемо изменился. Особенно последнее время, вообще красота.
А ведь действительно, Несвиж не узнать. В первую очередь, реконструкция затронула зоны отдыха. Настоящим подарком для несвижан стало благоустройство скверов у костела Божьего тела. Здесь уложили плитку, высадили декоративные кустарники и деревья, установили скамейки и необычные композиции с цветами. Заметно преобразилось и любимое место всех туристов. Это набережная по улице Слуцкой.
Михаил Афанасик, первый заместитель председателя Несвижского райисполкома:
Сделали набережную, ограждение, поставили маяк, чтобы показать, что у Радзивиллов когда-то была единственная в нашей стране мореходная школа. Мы этим знаком обозначили это. Большие работы в этом году мы направили на городской поселок Городея, там тоже необходимо наводить порядок. Мы уже заасфальтировали четыре улицы, работы продолжаем, переложили километр водопровода, еще один километр до конца года переложим. Сделали четыре дворовых территории в многоквартирных жилых домах. Построили станции обезжелезивания во всех деревнях, которые окружают ГП Городея.
Также навели порядок в районе и на дворовых территориях. Установили малые архитектурные формы, детское игровое оборудование, переложили асфальтовое покрытие.
Подробности в видео.