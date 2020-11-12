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В Новополоцке введён обязательный масочный режим

12 ноября 2020 06:55
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Новости Беларуси. Врачи призывают белорусов больше внимания уделять защитным мерам – соблюдению дистанции и ношению маски. Причем во многих регионах страны эти требования уже закреплены решениями местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новополоцке введён обязательный масочный режим-1

Так, с 12 ноября обязательным становится ношение маски в Новополоцке. Ее нужно надевать при входе во все крупные места скопления людей: магазины, больницы, отделения почты, аптеки. В масках должны быть и пассажиры автобусов, маршруток и такси.

Напомним, аналогичные меры уже приняты в Гомельской области и отдельных городах Беларуси.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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