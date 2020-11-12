В Новополоцке введён обязательный масочный режим

Новости Беларуси. Врачи призывают белорусов больше внимания уделять защитным мерам – соблюдению дистанции и ношению маски. Причем во многих регионах страны эти требования уже закреплены решениями местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 12 ноября обязательным становится ношение маски в Новополоцке. Ее нужно надевать при входе во все крупные места скопления людей: магазины, больницы, отделения почты, аптеки. В масках должны быть и пассажиры автобусов, маршруток и такси.