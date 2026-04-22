В Новом замке Гродно открылась ностальгическая выставка ретро-велосипедов отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более сотни экспонатов – взрослых и детских моделей – когда-то выпускал завод «Неман». Самый старый экспонат – дамский дорожный велосипед 1929 года: именно с него на предприятии началось серийное производство. Все экспонаты собраны и отреставрированы за 10 лет – это личная коллекция жителя Минска.

Андрей Комоско, коллекционер:

Мяне зацягнула тэма гісторыя нераскрытай, забытай, менавіта гісторыі Мінскага велазавода, а потым яшчэ глыбей – па даваеннай Беларусі, Заходняй Беларусі. Што у нас было тры-чатыры, па розных дадзенных да шасці, розных раваровых сборак і вытворчасцей на тэрыторыі.

Дополняют экспозицию аутентичные велоаксессуары тех лет: звонки, номерные знаки и детали с фирменной эмблемой фабрики. Завод «Неман» работал в Гродно с 1930 годов: изначально предприятие принадлежало семье Старовольских, а после войны его возрождало уже государство.