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В Мачулищах сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

22 апреля 2026 07:09
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В Мачулищах сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Вечером владелец машины сообщил: его транспорт, припаркованный на стоянке возле дома, внезапно вспыхнул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли оперативники и эксперты. Подробно о случившемся рассказали в МВД.

В Мачулищах сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге автомобиля-2

Вячеслав Новицкий, заместитель начальника УУР УВД Минского облисполкома:
Оперативники установили, что поджог совершил 27-летний ранее судимый неработающий житель агрогородка Гатово. Выяснилось, что между владельцем авто и поджигателем незадолго до происшествия произошел инцидент. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликтовать прямо на улице. Милиционеры установили цепочку событий. После уличной ссоры фигурант взял горючее, облил автомобиль, который был припаркован на стоянке, и поджог его. Мужчину задержали по месту жительства сотрудники областного ОМОНа. Ущерб автовладельцу составил порядка 7 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. Санкция статьи предусматривает серьезную ответственность. Бытовые конфликты нередко перерастают в преступления, если эмоции берут верх. Милиция напоминает: важно вовремя остановиться и не допускать действий, которые могут привести к тяжким последствиям. 

# МВД # МВД Беларуси

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