В Кобрине продолжается строительство нового моста
В Кобрине кипит работа: здесь продолжается строительство нового моста через реку Мухавец. Живописное место, где развернулись работы, открывает потрясающий вид на главные достопримечательности города – величественный Александро-Невский собор и умиротворенный Спасский женский монастырь. Проект входит в государственную инвестпрограмму, а на его реализацию отведено чуть большие полутора лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За дело взялись профессионалы: на площадке трудятся более 30 специалистов из нескольких специализированных организаций. Новый мост станет не просто транспортной артерией, а настоящим местом притяжения для жителей и гостей Кобрина.
По задумке проектировщиков, здесь появится удобная смотровая площадка, чтобы каждый смог полюбоваться панорамой города. Кроме того, на мосту оборудуют пешеходную и велодорожки: любители прогулок и активного отдыха оценят такую возможность. Масштабная реконструкция затронет и технические аспекты сооружения.
Андрей Куприш, прораб филиала «Мостоотряд №58» предприятия «Мостострой»:
Жителям этого моста очень сильно не хватает. Конечно же, есть неудобства. Весь поток пошел рядышком. Есть здесь также существующий мост, но по практике видно, что он перегружен. То есть постоянно находятся пробки. Новый мост будет немножко шире, чем был ныне существующий на этом месте. Будет немножко больше проезжая часть, но однозначно будет две полосы. Одна полоса в одном направлении, одна в другом.
На время работ транспорт перераспределен через другие городские мосты, что позволяет минимизировать неудобства для водителей. Кобрин – не единственная точка на карте Брестской области, где в этом году идет мостостроение. По поручению главы государства уже началось возведение крупного путепровода через Припять. Новый мост свяжет Лунинецкий и Столинский районы – еще один важный шаг в развитии региональной инфраструктуры.