В Кобрине продолжается строительство нового моста

В Кобрине кипит работа: здесь продолжается строительство нового моста через реку Мухавец. Живописное место, где развернулись работы, открывает потрясающий вид на главные достопримечательности города – величественный Александро-Невский собор и умиротворенный Спасский женский монастырь. Проект входит в государственную инвестпрограмму, а на его реализацию отведено чуть большие полутора лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За дело взялись профессионалы: на площадке трудятся более 30 специалистов из нескольких специализированных организаций. Новый мост станет не просто транспортной артерией, а настоящим местом притяжения для жителей и гостей Кобрина. По задумке проектировщиков, здесь появится удобная смотровая площадка, чтобы каждый смог полюбоваться панорамой города. Кроме того, на мосту оборудуют пешеходную и велодорожки: любители прогулок и активного отдыха оценят такую возможность. Масштабная реконструкция затронет и технические аспекты сооружения.