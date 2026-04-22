В Центральном ботаническом саду завершилась крупнейшая выставка нарциссов

В выставочном павильоне Центрального ботанического сада прошла крупнейшая выставка нарциссов – гости увидели около 90 сортов этих весенних цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция поразила разнообразием: от классических белых и желтых до редких насыщенно-оранжевых и нежно-розовых экземпляров. Особое внимание привлекли разные формы соцветий – строгие воронки, утонченные чаши и пышные махровые цветы с рассеченными лепестками. Выставка привлекла самую разную публику – от опытных садоводов до молодежи.

Здесь очень красиво и очень вкусно пахнет.

Впервые на такой выставке. Никогда не видел столько видов нарциссов. Все интересно, ярко, очень красиво.

После завершения выставки полюбоваться нарциссами можно в открытом грунте сада: его коллекция, формировавшаяся с 1958 года, насчитывает свыше 400 таксонов и считается крупнейшей на постсоветском пространстве. В собрании есть исторические сорта XIX века, образцы из Нидерландов, Франции, Бельгии, России и, конечно, гордость сада – сорта белорусской селекции. Их луковицы можно приобрести для выращивания на собственном участке.

Татьяна Ленковец, научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

Кажется, это растение, которое находится практически во всех огородах у дачников-любителей. Но вблизи именно посмотреть, какие все же есть разновидности, формы коронки, столько сортов. То есть к нам приходят посетители и очень удивляется, что есть такое разнообразие, огромное разнообразие сортов.

Традиционная весенняя выставка нарциссов обязательно вернется в следующем сезоне – организаторы обещают не менее солнечную и ароматную экспозицию.