В новогодние праздники белорусские здравницы будут заполнены на 100%

Белорусские здравницы готовятся к стопроцентной загрузке в предстоящие новогодние праздники. Традиционно, особый интерес к нашим санаториям проявляют иностранные туристы, для которых качество и доступность отдыха стали определяющими факторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санатории Беларуси выбирают гости из России, Германии, Литвы, Латвии, Австралии, Африки и других стран. Так, среднегодовая заполняемость на данный момент превысила 86 %. У нас предлагают широкий спектр оздоровительных процедур – минеральные воды, грязевые ванны, соляные комнаты. Используется не только природный фактор. Здравницы оснащены современным медицинским оборудованием.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

Выбирают за счет того, что уникальность услуг оказывается, и за медицинскую эффективность. Потому что люди бы сюда не поехали, если бы они не получали эффект от лечения. И с использованием природных лечебных факторов можно получить эффект, не принимая лекарственное средство, что также импонирует людям. Они совмещают и отдых, и лечение, и при этом получают положительный результат. Поэтому наверняка основной критерий, почему к нам едут, – это именно медицинская составляющая.

На ближайших каникулах запланирована работа детских лагерей. Более 60 тысяч школьников пройдут оздоровление в период с 25 декабря по 7 января. Особое внимание уделят профилактике простудных заболеваний.