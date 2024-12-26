Гриц: БелАЭС позволит формировать не только современные, но и новые компетенции – это элита нации

Георгий Гриц, экономический аналитик:

БелАЭС позволит сегодня формировать не только современные компетенции, но и новые компетенции. Одно рабочее место в этой сфере, в ядерной энергетике, обеспечивает создание 10 рабочих мест в смежных отраслях. И эти, при всем уважении к рабочим специальностям, рабочим компетенциям, это даже не синие, а белые воротнички. Это элита нации.

Кто бы сказал еще 10 лет назад, в нулевые годы, что Беларусь на внешний рынок, рынок труда предлагает услуги по строительству атомной электростанции? Своих рабочих, своих инженеров. Вот из 2 000 специалистов, которые принимали участие в строительстве БелАЭС, 90 % – это были специалисты белорусские. С этой точки зрения, это проект новых возможностей, новых трендов, где Беларусь позиционирует современным государством с высокими технологиями.