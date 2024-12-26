«От всей души» – праздничная акция в Гродно прошла в формате «Новогоднего огонька»

Еще один добрый марафон стартовал 26 декабря в Беларуси. Теплом и вниманием белорусов почтенного возраста окружат участники акции «От всей души». В Гродненском регионе праздничное мероприятие прошло в формате «Новогоднего огонька», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На праздник в областной центр пригласили гостей со всех районов. Всего порядка 60 человек. Это люди с активной жизненной позицией, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны. Среди них бывшие работники агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения и не только.

Галина Митлошук: Действительно, сегодня встреча у нас от всей души, потому что я встретила своего коллегу с Вороновского района. Пообщаться интересно. А еще мы ехали по красивым нашим уголкам Беларуси, увидели необыкновенно красивый город Гродно и этот дворец.

Ольга Седельник, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома:

В рамках акции в первую очередь будут поздравляться люди старшего поколения, которые относятся к категории одиноких. Это, безусловно, ветераны Великой Отечественной войны, это лица, пострадавшие от последствий войны. В том числе не будут забыты инвалиды, не будут забыты, конечно, и обделены вниманием люди, которые проживают в наших стационарных социальных учреждениях.

В 2023 году в Гродненской области акция «От всей души» охватила около 80 тысяч пожилых людей. В этот раз поздравить с новогодними праздниками планируют не менее сотни тысяч человек.