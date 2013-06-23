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В ночь с 22 на 23 июня Луна максимально приблизилась к Земле

23 июня 2013 14:40
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Новости мира. Потрясающе красивое и необычное явление – «Супер-Луну» могли видеть этой ночью миллиарды людей по всему миру. Спутник Земли находился на минимальном расстоянии от нашей планеты. В такие моменты Луна кажется больше и намного ярче, чем в «обычное» полнолуние.

К слову, это самое значительное сближение двух небесных тел за два года. По словам специалистов, на самочувствии людей это никоим образом не скажется. Следующее такое сближение произойдет только в августе 2014, сообщили в  программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# общество # Космос

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