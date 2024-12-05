В Несвиже в начале 2025-го откроют обновлённое межрайонное урологическое отделение ЦРБ
В Несвижской больнице откроют обновленное межрайонное урологическое отделение, также планируют создать центр амбулаторной хирургии. С современными технологиями медпомощи в райцентре ознакомились в рамках третьего этапа областной акции «Открой Минщину: Будущее начинается здесь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Какие еще методы лечения и диагностики применяют в райцентре и почему Несвиж можно считать примером разумного инвестирования в здравоохранение – материал Анны Куртасовой.
Дневной стационар Несвижской поликлиники. Здесь врачи применяют метод хирургии одного дня. Оборудована операционная для малоинвазивных вмешательств, не требующих госпитализации. Технологии это позволяют. Например, сейчас проходит операция по удалению опухоли лучезапястного сустава.
В больнице планируют создать межрайонный центр амбулаторной хирургии, где будут проводить лазерные операционные вмешательства без надрезов. Это лечение варикозной болезни, хронических язв и других патологий. Новое здание поликлиники ввели в прошлом году. Это многопрофильный медкомплекс для оказания всего спектра лечебных и диагностических процедур. Все операции делают на аппаратах высокого класса.
Виктория Праженик, главный врач Несвижской центральной районной больницы:
Имеется возможность выполнения эндоскопических исследований всех видов, как гастроскопия, бронхоскопия и коноскопия. В том числе под анестезией.
В кабинете функциональной диагностики проводят ряд неинвазивных исследований сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем. Применяют несколько методик.
Ирина Хвитько, заведующая кабинетом функциональной диагностики поликлиники Несвижской центральной районной больницы:
Представлены такие методики, как электрокардиография, нагрузочное тестирование, суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование ЭКГ, в том числе бифункциональное исследование.
В новой поликлинике расширили исследования в клинической лаборатории. Все анализы проводят автоматически, что ускоряет процесс получения результатов. А с этого года начали делать ПЦР-диагностику на различные инфекции. В Несвижской больнице скоро распахнет свои двери и обновленное межрайонное урологическое отделение. Сейчас идет поставка медоборудования. Здесь возобновят обслуживать пациентов четырех районов.
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