В Несвиже в начале 2025-го откроют обновлённое межрайонное урологическое отделение ЦРБ

Какие еще методы лечения и диагностики применяют в райцентре и почему Несвиж можно считать примером разумного инвестирования в здравоохранение – материал Анны Куртасовой.

В Несвижской больнице откроют обновленное межрайонное урологическое отделение, также планируют создать центр амбулаторной хирургии. С современными технологиями медпомощи в райцентре ознакомились в рамках третьего этапа областной акции «Открой Минщину: Будущее начинается здесь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дневной стационар Несвижской поликлиники. Здесь врачи применяют метод хирургии одного дня. Оборудована операционная для малоинвазивных вмешательств, не требующих госпитализации. Технологии это позволяют. Например, сейчас проходит операция по удалению опухоли лучезапястного сустава.

В больнице планируют создать межрайонный центр амбулаторной хирургии, где будут проводить лазерные операционные вмешательства без надрезов. Это лечение варикозной болезни, хронических язв и других патологий. Новое здание поликлиники ввели в прошлом году. Это многопрофильный медкомплекс для оказания всего спектра лечебных и диагностических процедур. Все операции делают на аппаратах высокого класса.