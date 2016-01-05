Новости Беларуси. Сразу в нескольких регионах Беларуси введен официальный запрет выхода на тонкий лед. И повод тому имеется. На Витебщине один человек погиб, еще двоих удалось спасти. Далеко не везде толщина ледового покрытия достигла безопасных 7 сантиметров.

Только на этом водоеме зимой ежедневно на лед выходит несколько сотен человек: рыбаки, спортсмены, дети. Отдыхающих, конечно, меньше, чем летом, но спасателям работы хватает.

Виталий Семенюк, начальник спасательной станции «Гребной канал»:

Когда есть промоины, где-то какие-то ключи — сложно сказать. В одном месте лед может быть и 10 см, в другом будет 3 см. Поэтому это представляет опасность. Хорошо, когда снег выпадает и эти промоины видны, когда нет снега, просто не видно. Человек может, не ожидая того, провалиться.

Спасение этого утопающего — дело рук спасателей. В их распоряжении — необходимые приспособления и внушительный багаж знаний. Такие «мастер-классы», профилактические беседы и рейды — попытка «достучаться» до каждого, кто выходит на лед.

Сегодня в регионе действует официальный запрет выхода на тонкий лед. Минусовая температура держится всего несколько дней, а значит, желание полакомиться свежепойманной рыбой, может стать роковым. Река Мухавец — излюбленное место любителей подледного лова, но из-за течений, льдом она «схватилась» неравномерно.

Юлия Бешанова, СТВ:

Главная опасность – неравномерная толщина льда. Если здесь лед практически невозможно пробить и он явно достигает безопасных 7-10 сантиметров, то стоит сделать всего несколько шагов и ситуация кардинально меняется: вот здесь уже вполне можно провалиться.

Но, похоже, любителей зимней рыбалки это вовсе не смущает – ловится рыбка и большая и маленькая. Уверенности у «бывалых» «подледников» — хоть отбавляй.

Александр Николаевич, рыбак со стажем, говорит, и лед знает и за собственную безопасность абсолютно спокоен.

Александр Ковалевич, рыбак:

Я считаю, что канал – это самое безопасно. Здесь нет течения, лед становится крепким.

Александр Александрович тоже рыболов опытный, но после того, как самому пришлось вытаскивать из воды «коллегу по удочке» — на тонкий лед ни ногой.

Александр Шмуль, рыбак:

Лед был тонкий – он провалился. К нему парень подполз и тоже провалился. Веревку бросали, он за нее зацепился, а вытянуть не можем. Как-то там в лунке развернулся, его вытащили.

Счет «ледовых» жертв нынешней зимы уже открыт: еще в конце декабря в Витебской области погиб мужчина. Двоих рыбаков, из-подо льда успели достать проходящие мимо люди. Официальная статистика утверждает: больше всего гибнут в период становления льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.