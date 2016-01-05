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Минчанин сделал романтическое предложение своей девушке в необычной обстановке

05 января 2016 16:48
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В студии ток-шоу «Такова судьба» семья Дубровиных.

Как произошло Ваше предложение выйти замуж?

Максим Дубровин:
Мы очень часто посещаем «Минск-Арену», и на одном из матчей ХК «Динамо» и «Амур» выпала возможность сделать предложение при всех восьми тысячах зрителей. Это было очень для меня волнительно и страшно.

Александра, расскажите, как на Вас подействовало предложение руки и сердца в такой необычной обстановке?

Александра Дубровина:
Это было за день до моего Дня Рождения, и я думала сразу, что таким образом Максим решил преподнести мне подарок. И когда Максим мне сделал предложение, я была просто счастлива.

# общество # Свадьба

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