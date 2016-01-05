Руководитель программы «Исцеляющая магия» Виталий Павлоградский в гостях у ток-шоу «Такова судьба»

В студии ток-шоу «Такова судьба» фокусник-менталист руководитель программы «Исцеляющая магия» Виталий Павлоградский.

Виталий, объясните, пожалуйста, кто такой менталист?

Виталий Павлоградский, фокусник-менталист:

Менталист означает, что я читаю мысли людей. Я устраиваю такие шоу, в рамках которых занимаюсь телепатией, телекинезом.

Это на самом деле работает? Вы больше угадываете мысли, или прямо «сканируете» людей?

Виталий Павлоградский:

Я предпочитаю называться обычным фокусником. Но с помощью специальных приемов, магии, если хотите, внушения, немножечко гипноза бывает, я создаю иллюзию того, что такие вещи возможны в реальности и на самом деле происходят в жизни людей.

Профессии фокусника можно в принципе научиться, а как стать менталистом?

Виталий Павлоградский:

Вообще для этой профессии необходимо иметь какую-то предрасположенность. Но при желании любой человек, в принципе, может научиться, если приложить достаточно времени, энергии и усилий. Это мы очень ярко иллюстрируем в процессе работы нашего проекта «Исцеляющая магия», где мы как волонтеры приходим в различные центры репетиционного характера, медицинского, педагогического. Мы учим показывать простые фокусы, и большинство из них без проблем этому учится и доказывает, что все это реально.

Какими достижениями Вы гордитесь на сегодняшний день?

Виталий Павлоградский:

Мы очень рады, что смогли принести реальную пользу для более чем трех с половиной тысяч детей и взрослых с какими-то травмами, нарушения в развитии. Для нас очень важно, что мы принесли в свою страну методику содействия реабилитации, которая помогает врачам и педагогам ускорять процесс восстановления после каких-то заболеваний и травм. Вот это настоящее чудо.