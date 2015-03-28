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Белорусы из города едут в деревню: зачем они это делают? Репортаж «Картины мира»

28 марта 2015 19:40
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Сельхозпредприятия укрупняются. Но мелкие хозяйства и частники тоже находят своего покупателя – кому мед, кому молочко. И себе тоже конечно! Но не только ради свежей морковки, и не обязательно, чтобы стать передовым комбайнером, многие белорусы из города возвращаются в деревню. В масштабах страны это пока не заметно – напротив, официальные подсчеты позволяют говорить, что Беларусь – самая урбанизированнная страна в Восточной Европе, то есть городское население стремительно растет. Три четверти белорусов живут в многоэтажках. Однако же,  специальный корреспондент программы  «Картина мира» Анастасия Дехтяр нашла тех, кто едет в обратную сторону. И узнавала: зачем они это делают?

# общество # Жизнь за городом

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