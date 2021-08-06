«В нашем торговом центре около 50% – белорусские производители». Как планируют развивать ТЦ «Столица»?

Новости Беларуси. Успешной торговлей сегодня трудно удивить покупателя. А вот когда к шоппингу на огромной территории добавляются живая музыка, танцы, мастер-классы, к тому же бесплатно (в центре города, в подземном центре города), это повод внимательнее познакомиться с организацией, которая предоставляет такое количество возможностей. О том, как торговый центр «Столица» охотно превращается то в фотозону, то в фотостудию, то в баскетбольную площадку, то в подиум, то в концертный зал, поговорили с руководителем комплекса Ириной Дмуховской в студии программы «Большой город». Екатерина Забенько, ведущая:

Когда строился торговый центр «Столица», я снимала на заре своей репортерской деятельности большой сюжет. Тогда как раз таки говорила, что туда можно положить боком Эйфелеву башню. Она может спокойно поместиться в весь этот объем, потому что площади торгового центра, сомневаюсь, что кто-то смог побить этот рекорд по количеству торговых площадей.

Ирина Дмуховская, руководитель ТЦ «Столица»:

22 тысячи – это то, что сдается в аренду, а в целом торговый центр практически 76 тысяч. Екатерина Забенько:

Помню, когда строился торговый центр «Столица», как все говорили, что все. То есть эта технология еще не была на тот момент испытана. В Беларуси с такого уровня стройками еще не сталкивались. Все говорили, что засыпет, пропадет, протечет. Уже 15 лет торговому центру, насколько комфортно вам там существовать? Ирина Дмуховская:

Сегодня тенденции в торговых центрах каждые 10-15 лет меняются, идет ребрендинг. Скорее всего, что мы тоже приближаемся к этому варианту. Сегодня новые технологии, какие-то современные дизайны в торговых центрах меняются, становятся open space площадки, то есть это не закрытые торговые павильоны, а максимально открытые, чтобы покупателя не упустить. Мы тоже планируем делать модернизацию.

Екатерина Забенько:

Расскажите, какие планы? Я знаю, что вы собираетесь менять там интерьер, устанавливать огромные аквариумы. Ирина Дмуховская:

В планах есть такое, чтобы привлечь покупателей. Сегодня в Минске 105 торговых центров. В каждом районе есть достаточно крупные торговые центры. Конкуренция, поэтому нужно выделяться. Сегодня один из очень хороших шагов – это именно дизайн торгового центра. Потому что мы все с вами сидим в соцсетях, где-то фотографируемся, происходят встречи с подругами, деловые встречи. А это самый центр города, он должен быть в топе. Поэтому есть идея сделать его даже в белорусском стиле, с белорусскими полями, лесами. В задумке есть такой дизайн. Екатерина Забенько:

Сегодня в интернете уже огромное количество вариантов того, что будет появляться в «Столице» помимо капсульного отеля, что впечатляет больше всего, еще и художественная галерея, которая будет работать в 3D-режиме. Тоже какое-то ноу-хау.

Ирина Дмуховская:

Да, есть такой проект, но много еще нюансов строительных, потому что 3D-галерея должна быть полностью закрытой, туда не должен попадать солнечный свет. Плюс, еще необходима высота около 6 метров. Поэтому сегодня мы просматриваем, где можно было бы установить такую галерею. Возможно, к новому году уже будем иметь какой-то проект. Мы открыли буккроссинг, вы, наверное, читали. Сегодня хотим сделать клуб любителей буккроссинга. Каждое воскресенье будем встречаться на нижнем уровне нашего торгового центра, чтобы обменяться новыми книгами, рассказать о них. Я думаю, что это будет достаточно серьезное движение. Удивилась, что очень много молодежи приходит к нам в торговый центр, чтобы взять книги и почитать. Для меня это было большим удивлением. Я думала, да, нашего возраста люди, которые в советское время привыкли читать. Нет, на самом деле молодежи очень много. Девушка как-то пришла, она не из Минска, говорит: «Я обязательно приеду, через две недели верну книгу». Это было очень приятно. Возвращают. Это же международная сеть буккроссинга, они попадают на обмен из международной сети. Мы сейчас хотим вступить в эту сеть, будет большой клуб любителей буккроссинга. Екатерина Забенько:

Дополнение к большому книжному магазину, который тоже у вас существует. Говоря о таких смелых идеях, задумках, еще и площадка для гастрономических фестов. Сделайте небольшой анонс.

Ирина Дмуховская:

У нас была идея объединить предприятия не только в Минске, но и в республике. Показать потенциал, чтобы наши гости, жители увидели, насколько у нас интересные есть товары, есть вкусные продукты. Хотели сделать мини-ярмарки, чтобы привлечь и показать, что у нас есть чем гордиться. Екатерина Забенько:

Я знаю, что у вас в одном из магазинов продается сало, наверное, на запах которого прибегают многие туристы из гостиницы «Минск». Ирина Дмуховская:

Есть такое. У нас есть продуктовый ритейл, они делают свою продукцию, рыбу копченую, много кулинарии. Очень часто приходят из гостиницы «Минск» и не только из этой гостиницы. Туристы заходят попробовать именно белорусское. У нас же есть бренд «Комаровка», в гостиничную бытность все спрашивали, где у вас «Комаровка». Мы объясняли. А следующий вопрос был: где можно купить белорусское. Обязательно назывались топовые магазины, в том числе «Столица».

Екатерина Забенько:

То есть вы все объединили, теперь у вас есть и белорусские товары, и «Комаровка». Все есть в торговом центре. Огромное количество идей. Трудно себе представить, чего у вас только нет. Поговорим о тех брендах, которые как обосновались 15 лет назад в торговом центре «Столица», как с ними успешно продолжаются взаимоотношения, как вы привлекаете новых арендаторов, что касается магазинов?