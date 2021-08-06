Участвуют модели из Национальной школы красоты. В ТЦ «Столица» проводят демонстрации одежды

Новости Беларуси. Успешной торговлей сегодня трудно удивить покупателя. А вот когда к шоппингу на огромной территории добавляются живая музыка, танцы, мастер-классы, к тому же бесплатно (в центре города, в подземном центре города), это повод внимательнее познакомиться с организацией, которая предоставляет такое количество возможностей. О том, как торговый центр «Столица» охотно превращается то в фотозону, то в фотостудию, то в баскетбольную площадку, то в подиум, то в концертный зал, поговорили с руководителем комплекса Ириной Дмуховской в студии программы «Большой город». Екатерина Забенько, ведущая:

Мы говорим о том, что вы руководитель торгового центра «Столица» не так давно, но тогда, когда вы пришли, заполняемость торгового центра была около 67 %, сегодня около 90 %. Такой существенный прорыв за небольшой промежуток времени. Что вы делали?

Ирина Дмуховская, руководитель ТЦ «Столица»:

Сама встречаюсь с арендаторами потенциальными, ищу их где-то в интернете, спрашиваю через знакомых, приглашаю их сюда и даже помогаю где-то направить бизнес, на что надо сделать упор. Екатерина Забенько:

То есть личная инициатива. Вы самостоятельно встречаетесь, хотя, наверное, руководители вашего уровня обычно перепоручают такие встречи, общение. Вы делаете это лично, я смотрю, что все получается. Как вы считаете, какие достижения за это время у торгового центра? Чем можно похвастаться? Что действительно хорошо пошло и понравилось посетителям?

Ирина Дмуховская:

Мы проводим много мероприятий в основном в субботнее время, в обед. Тогда, когда можно немного отдохнуть. И этим мы привлекли. Мало торговых центров, по крайней мере, я не очень много слышу такой информации, что показывают какие-то концерты, фестивали. У нас был открытый чемпионат по чирлидингу, турнир по брейк-дансу. 21 августа по смешанным боям будет чемпионат, поэтому тоже будет очень интересно. Мы проводим в субботу детские сказки с подарками, в том числе с участием взрослых. Это одно направление. Дальше мы показываем модели. Сегодня сложно определить, висит на вешалке какое-то платье, насколько оно тебе подходит. Или даже в интернете, ты смотришь на картинку, кажется, что я буду в нем великолепна, но когда получаешь его по почте, понимаешь, что где-то оно не настолько хорошо. Екатерина Забенько:

Ожидание и реальность часто не совпадают, нужно все примерять.

Ирина Дмуховская:

Мы проводим и детские демонстрации. В преддверии Первого сентября мы будем проводить, будет интересное мероприятие и с детскими школьными образовательными учреждениями, будем демонстрировать школьную форму, рюкзаки, сумочки, обувь. Запланировано такое интересное мероприятие, приглашаю вас посетить. Екатерина Забенько:

Я знаю, что модели Национальной школы красоты принимают участие в показах, то есть все достаточно серьезно. Настоящие светские мероприятия в рамках торгового центра. Ирина Дмуховская:

Я вам больше скажу. Национальная школа красоты – это идеальные фигуры, но сегодня мы хотим провести переговоры с агентством, которое предоставляет моделей 40-50+. Это обычные люди.

Екатерина Забенько:

Женщинам хотелось бы посмотреть сначала на ком-то, а потом приобрести себе. А что касается сотрудников и штата, достаточно ли вам помощи в торговом центре? Или все-таки в основном все ложится на ваши плечи?