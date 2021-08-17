«В нашем детстве такого не было». Сколько платят трудовым отрядам за уборку яблок?

Новости Беларуси. Больше 3 000 школьников и студентов Могилевской области отметили лето-2021 трудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе сформировали 73 сельскохозяйственных отряда, часть из которых работает до сих пор. В разгар третьего трудового семестра молодые люди трудятся на зернотоках, помогают комбайнерам и примеряют на себя новые профессии в агросфере.

В Кировском хозяйстве «Рассвет» ребята задействованы на уборке яблок. Плоды их работы увидела Юлия Мычка. Такой яблочный «дождь» уже вторую неделю заливает сады кировского хозяйства «Рассвет». «Сладким ливнем» управляет молодежь, и ей же приходится собрать все до последней румяной «капли». На сборе яблок трудится отряд из 10 человек. Это местные школьники и студенты, которые приехали на время летних каникул домой и решили, что август проведут в рабочем настроении.

Анастасия Бержанина, жительница агрогородка Мышковичи:

Я будущий учитель начальных классов, уже перехожу на второй курс. Летом приехала на каникулы и узнала от сестры, что можно подработать. Решила прийти, насобирать.

Сестры Даша и Настя еще только думают, на что именно потратят грядущую зарплату. В садах работает простая формула: чем больше яблок соберешь, тем больше денег получишь. Чтобы заработать 30 рублей в день, необходимо собрать 600 килограммов.

За это время мы придумали лайфхак, как быстрее и качественнее собрать яблоки. Ребята говорят, что в конце лета настроиться на рабочий лад было сложно. Чтобы никто не проспал, первое время обзванивали друг друга и, так сказать, сверяли часы. Старт пришлось провести с тяпкой в руках. Прополка под деревьями для новоиспеченных садоводов стала настоящим испытанием.

Анастасия Бержанина:

На второй день было очень, очень сложно. Но сейчас привыкли.

Еще одно испытание для молодежи – отсутствие мобильных телефонов. Договорились сразу: гаджетам в саду не место, а вот живое общение заряжает положительными эмоциями.

Александра Гаврилова, командир студенческого отряда:

Как командир отряда я очень довольна своими ребятами: мы работаем хорошо, с первых дней сдружились. Я за ними присматриваю как командир. Оплата труда у нас сдельная, поэтому все хотят побольше заработать, и мы хорошо работаем.

Вставать с первыми петухами, лазить по деревьям и умело орудовать тяпкой сложно не всем. Учащийся 11-го класса местной школы Владислав Лапицкий в таких условиях чувствует себя как рыба в воде.

Владислав Лапицкий, житель агрогородка Мышковичи:

Не было сложно, я деревенский пацан и привык к этому. Мне вставать рано – это нормально, и полоть я умею, и яблоки собирать умею, это все есть. У меня была мечта – накопить на ноутбук. Предложили работать – я, конечно же, согласился.

Юлия Мычка, корреспондент:

Один из самых ответственных и выносливых работников в садах «Рассвета» – Звездочка. На работу не опаздывает, зарплату не просит, работает за вкусненькое.

Агроном хозяйства «Рассвет» Александр Иваницкий родом из Мышковичей. Он хорошо помнит, как сам бегал сюда еще мальчишкой. Яблоневые сады всегда были местом, где летом можно заработать.

Александр Иваницкий, агроном сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:

Детям очень повезло: работают, получают хорошие деньги. В нашем детстве такого не было. Я помню, мы ходили, работали тоже, но нам платили – только на мороженое хватало. У них есть реально хороший шанс заработать и купить какую-то стоящую вещь себе.